https://sputnikarabic.ae/20230106/روسيا-تعلن-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مجلس-الأمن-ينتقد-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-1071991277.html

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا... مجلس الأمن ينتقد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا... مجلس الأمن ينتقد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوض، وانتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى وإسرائيل تدين الجلسة... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T14:08+0000

2023-01-06T14:08+0000

2023-01-06T14:08+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. مجلس الأمن ينتقد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. مجلس الأمن ينتقد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية، وتسليح أمريكي لقوات سوريا الديموقراطية بصواريخ "تاو" ومضادات للطائرات.روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا... وكييف ترفض الهدنة وتؤكد عدم التفاوضأعلنت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة بناء على طلب بطريرك موسكو وعموم روسيا، ووافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين.وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أصدر أوامره لوزارة الدفاع بتنفيذ القرار، بدء من الثانية عشرة ظهر الجمعة، وحتى الثانية عشرة منتصف ليل السبت، على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، لمنح المواطنين الأرثوذكس في مناطق القتال، فرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح.في المقابل، رفضت أوكرانيا تطبيق الهدنة التي أعلنها الجانب الروسي، واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عرض موسكو بأنه تستر لتعزيز مواقع الخطوط الأمامية للقوات المسلحة الروسية.وأشار إلى أنه طوال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، انسحبت روسيا من كييف ثم انسحبت من مناطق كثيرة، لكي تعطي الأولوية للمفاوضات والحلول السلمية، ولكن لا أحد يريد أن يستمع لروسيا، وسيستمر هذا الوضع على هذه الشاكلة، لأن الغرب يريد الانتصار على روسيا من خلال أوكرانيا، ولكن هذا من المستحيل أن يحدث سواء على المدى القريب أو البعيد.انتقاد دولي واسع في مجلس الأمن لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى... وإسرائيل تدين الجلسة وتصفها بالعبثيةشهد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى، بناء على طلب أردني فلسطيني مشترك، ودعم صيني إماراتي، بعد اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد.ودعا مبعوث فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها في المسجد الأٌقصى، متهماً إسرائيل بأنها تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته.من جانبها، نددت إسرائيل بالجلسة، ووصفتها بالعبثية، وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه لا يوجد أي سبب لعقد الجلسة الطارئة.ووصف رد فعل إسرائيل بالمستهتر، وقد وصف نتنياهو هذه الجلسة بالعبثية وأن المجلس حقير، مما يعكس نبرة صعبة لا تقبل من خلالها إسرائيل التعامل مع الأمم المتحدة سواء كانت قرارات سابقة أو قرارات جديدة.خارطة طريق جديدة في ليبيا بعد اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في القاهرة تتضمن الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابيةأصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بيانا مشتركا، في القاهرة، أعلنا في عن خارطة طريق، والتوافق بشأن مشروع الوثيقة الدستورية.واتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة، بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها، طبقا لنظام كل مجلس، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة تُعلَن لاحقا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو الإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلسي النواب والدولة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في عام 2023.ولفت إلى أن هناك غموضًا ما زال يكتنف خارطة الطريق من حيث قانون الانتخابات وتوافق الأطراف والقاعدة الدستورية، مشيرا إلى أن موقف الأطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة يبقى هو التحدي الأهم، مضيفا أن المسألة في ليبيا معقدة نتيجة عدم الثقة بين الأطراف.تسليح أمريكي لقوات سوريا الديموقراطية بصواريخ "تاو" ومضادات للطائراتتقوم القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا بدعم قوات سوريا الديموقراطية (قسد) بعشرات الصواريخ من نوع "تاو" وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف.وكشفت مصادر مقربة من قوات "قسد" عن تسلمها الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي، وأن القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحيها على استخدام الصواريخ، قبل تسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات.وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات، تم نقلها إلى إلى مناطق "منبج- عين العرب- تل رفعت" في ريف حلب الشمالي الشرقي.ولفت إلى الاتفاق الثلاثي في أستانة، بأن الوجود الأمريكي غير شرعي على الأراضي السورية، وبالتالي يُنظر له بأنه احتلال ويجب التنسيق بين الدول الثلاثة "إيران وسوريا وروسيا" بالإضافة لتركيا لإخراج القوات الأمريكية ووجود إجماع على ذلك.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك.

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