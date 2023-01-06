https://sputnikarabic.ae/20230106/رونالدو-يغيب-عن-مباراة-النصر-والطائي-في-الدوري-السعودي-1071984729.html

رونالدو يغيب عن مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

رونالدو يغيب عن مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

تلقى عشاق النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خبرا حزينا، بعد تأكد غيابه رسميا اليوم الجمعة، عن مباراة فريقه النصر أمام الطائي في الدوري السعودي. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T10:35+0000

2023-01-06T10:35+0000

2023-01-06T10:35+0000

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وقالت صحيفة "الرياضية"، إن بطاقة رونالدو، لاعب النصر الجديد، وصلت متضمنة عقوبة الإيقاف مباراتين.وإيقاف رونالدو قرار انضباطي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب واقعة تعود إلى 9 أبريل/نيسان الماضي.وكان رونالدو خرج غاضبًا بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام إيفرتون 0/1، وفي أثناء خروجه كان طفل صغير من ذوي الهمم المصابين بالتوحد من مشجعي إيفرتون، يصور والتقط رونالدو الهاتف منه وهشمه في الأرض.وقدم رونالدو اعتذاره للطفل وقدم له عرضا لحضور مباراة في أولد ترافورد، لكن تم إيقافه مباراتين.وبالتالي لا يمكن للنصر الاعتماد على رونالدو أمام الطائي، وإلا فإنه قد يتعرض لعقوبة بحرمانه من نقاط المباراة على الأقل.وبحسب "الرياضية" فإن تطبيق العقوبة يبدأ من تاريخ تسجيل رونالدو، والذي يتعين على إدارة ناديه النصر إسقاط اسم أحد اللاعبين الأجانب الثمانية من الكشوفات.ومن المقرر أن يلعب النصر أمام الطائي في وقت لاحق من اليوم الجمعة لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي.ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو