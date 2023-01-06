https://sputnikarabic.ae/20230106/زيلينسكي-يصف-اقتراح-روسيا-بشأن-هدنة-عيد-الميلاد-بـغطاء-لتعزيز-مواقفها-على-خط-المواجهة-1071976925.html
زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة
زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة
رفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T02:12+0000
2023-01-06T02:12+0000
2023-01-06T02:12+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه للشعب الأوكراني: إن "روسيا تريد الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لبعض الوقت، فضلا عن زج بالقرب من مواقعنا المعدات والذخيرة والمجندين...".كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد.وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة
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رفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه للشعب الأوكراني: إن "روسيا تريد الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لبعض الوقت، فضلا عن زج بالقرب من مواقعنا المعدات والذخيرة والمجندين...".
كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد
.
وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.