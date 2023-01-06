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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/زيلينسكي-يصف-اقتراح-روسيا-بشأن-هدنة-عيد-الميلاد-بـغطاء-لتعزيز-مواقفها-على-خط-المواجهة-1071976925.html
زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة
زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة
رفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T02:12+0000
2023-01-06T02:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه للشعب الأوكراني: إن "روسيا تريد الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لبعض الوقت، فضلا عن زج بالقرب من مواقعنا المعدات والذخيرة والمجندين...".كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد.وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يصف اقتراح روسيا بشأن هدنة عيد الميلاد بـ"غطاء" لتعزيز مواقفها على خط المواجهة

02:12 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Genya Savilov
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رفض فلاديمير زيلينسكي، اقتراح روسيا بهدنة عيد الميلاد، واصفا إياه بـ "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو وجهه للشعب الأوكراني: إن "روسيا تريد الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا في دونباس لبعض الوقت، فضلا عن زج بالقرب من مواقعنا المعدات والذخيرة والمجندين...".
كما أعلن وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، عن حقيقة أن كييف ترفض دعم هدنة عيد الميلاد.
وفي وقت سابق، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:34 GMT
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