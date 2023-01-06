https://sputnikarabic.ae/20230106/صناديق-الأسهم-البريطانية-تخسر-مبلغا-قياسيا-قدره-10-مليارات-دولار-في-2022-1071999782.html
صناديق الأسهم البريطانية تخسر مبلغا قياسيا قدره 10 مليارات دولار في 2022
صناديق الأسهم البريطانية تخسر مبلغا قياسيا قدره 10 مليارات دولار في 2022
لجأ المستثمرون إلى الخروج من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة بمعدل قياسي، العام الماضي، وفقا لبحث جديد، أظهر تجاوز عمليات البيع في بريطانيا نظيراتها في... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T19:33+0000
2023-01-06T19:33+0000
2023-01-06T19:33+0000
بريطانيا
اقتصاد
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وذكرت شبكة الصناديق "كالاستون"، يوم الخميس، أن هناك تدفقات إجمالية خارجة قدرها 8.38 مليار جنيه إسترليني (9.95 مليار دولار) من صناديق الأسهم التي تركز على المملكة المتحدة في عام 2022.ووفقا للبيانات التي نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، فإن هذا الأداء الأسوأ في تاريخ تسجيل البيانات البالغ 8 سنوات. صناديق الأسهم هي استثمارات مجمعة تركز في الغالب على أسهم الشركات.يقارن ذلك بـ2.65 مليار جنيه استرليني من التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية الأخرى، و1.17 مليار جنيه استرليني من صناديق أمريكا الشمالية و1 مليار جنيه استرليني من صناديق آسيا والمحيط الهادئ.وقالت الشركة إن ثلاثة أرباع خسائر صناديق الأسهم كانت في الربع الثالث من العام، والذي تزامن مع فترة مضطربة بشكل خاص لسياسات المملكة المتحدة حيث أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل.لكن التدفقات الإجمالية لصناديق الاستثمار كانت الأسوأ في ثماني سنوات على الأقل وسط ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الأزمة في أوكرانيا والتحول الحاد للبنوك المركزية من التيسير النقدي إلى التشديد.
https://sputnikarabic.ae/20221103/بريطانيا-تتأهب-لأطول-فترة-ركود-في-تاريخها-بعد-رفع-الفائدة-بأعلى-وتيرة-منذ-3-عقود-1069794377.html
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بريطانيا, اقتصاد, العالم
صناديق الأسهم البريطانية تخسر مبلغا قياسيا قدره 10 مليارات دولار في 2022
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لجأ المستثمرون إلى الخروج من صناديق الأسهم في المملكة المتحدة بمعدل قياسي، العام الماضي، وفقا لبحث جديد، أظهر تجاوز عمليات البيع في بريطانيا نظيراتها في الأسواق الرئيسية الأخرى.
وذكرت شبكة الصناديق "كالاستون"، يوم الخميس، أن هناك تدفقات إجمالية خارجة قدرها 8.38 مليار جنيه إسترليني (9.95 مليار دولار) من صناديق الأسهم التي تركز على المملكة المتحدة في عام 2022.
ووفقا للبيانات التي نقلتها شبكة
"سي إن بي سي"، فإن هذا الأداء الأسوأ في تاريخ تسجيل البيانات البالغ 8 سنوات. صناديق الأسهم هي استثمارات مجمعة تركز في الغالب على أسهم الشركات.
يقارن ذلك بـ2.65 مليار جنيه استرليني من التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية الأخرى، و1.17 مليار جنيه استرليني من صناديق أمريكا الشمالية و1 مليار جنيه استرليني من صناديق آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت الشركة إن ثلاثة أرباع خسائر صناديق الأسهم
كانت في الربع الثالث من العام، والذي تزامن مع فترة مضطربة بشكل خاص لسياسات المملكة المتحدة حيث أطلقت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل.
لكن التدفقات الإجمالية لصناديق الاستثمار كانت الأسوأ في ثماني سنوات على الأقل وسط ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الأزمة في أوكرانيا والتحول الحاد للبنوك المركزية من التيسير النقدي إلى التشديد.