https://sputnikarabic.ae/20230106/طفل-إثيوبي-يلفت-أنظار-العالم-بمهارته-المذهلة-في-قطر-دعما-للمحتاجين-الرئيسة-تستقبله-وتكرمه-1071990913.html
طفل إثيوبي يلفت أنظار العالم بمهارته المذهلة في قطر دعما للمحتاجين... الرئيسة تستقبله وتكرمه
طفل إثيوبي يلفت أنظار العالم بمهارته المذهلة في قطر دعما للمحتاجين... الرئيسة تستقبله وتكرمه
كرمت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورق زودي، ناشئا موهوبا، خطف أنظار العالم بفكرة ابتكرها، أثناء وجوده في قطر، حيث كانت تُلعب بطولة كأس العالم. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T14:01+0000
2023-01-06T14:01+0000
2023-01-06T14:01+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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واستقبلت الرئيسة "الأعجوبة الكروية" داغماوي تيودروس، الذي يحلم أن يلتحق يوما بفريق ليفربول الإنجليزي، وأن يقود بلاده للفوز بكأس العالم، وفقا لوسائل إعلام محلية.وكان الطفل الموهوب دغماوي سخّر مهارته لجمع الأموال لصالح جمعيات خيرية في إثيوبيا، حيث ابتكر خلال وجوده في نهائيات المونديال الذي استضافته قطر، فكرة لتقديم المساعدة للمحتاجين في إثيوبيا.ودخل الطفل في تحدٍّ بركل الكرة 974 مرة متواصلة وتوثيقه عبر مقطع فيديو، من أجل جمع الأموال لصالح جمعيات خيرية، حيث اختار دغماوي الرقم لأنه قام بالتحدي من أمام ملعب 974 المونديالي في قطر.وقال داغماوي في مقطع الفيديو: "في بلادي الكثير من الفقراء، ربما أستطيع دعمهم وهناك الكثير من الأطفال المصابين بالسرطان وأريد مساعدتهم".وأشادت الرئيسة بمهارات الطفل البالغ من العمر 12 عاما، وأثنت على التزامه وحرصه على تنمية قدراته بمساعدة والده وتحقيق هدفه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا على مستوى عالمي.ودعت الرئيسة المعنيين إلى مساندته ودعمه لتحقيق أحلامه، لا سيما أنه لفت انتباه العالم بقدراته المذهلة في لعب كرة القدم، وتلقيه دعوة تكريمية من الفيفا لحضور بطولات كأس العالم 2018 و2022، التي أقيمت في روسيا وقطر على التوالي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا
طفل إثيوبي يلفت أنظار العالم بمهارته المذهلة في قطر دعما للمحتاجين... الرئيسة تستقبله وتكرمه
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كرمت الرئيسة الإثيوبية، ساهلورق زودي، ناشئا موهوبا، خطف أنظار العالم بفكرة ابتكرها، أثناء وجوده في قطر، حيث كانت تُلعب بطولة كأس العالم.
واستقبلت الرئيسة "الأعجوبة الكروية" داغماوي تيودروس، الذي يحلم أن يلتحق يوما بفريق ليفربول الإنجليزي، وأن يقود بلاده للفوز بكأس العالم، وفقا لوسائل إعلام محلية
.
وكان الطفل الموهوب دغماوي سخّر مهارته لجمع الأموال لصالح جمعيات خيرية في إثيوبيا، حيث ابتكر خلال وجوده في نهائيات المونديال الذي استضافته قطر، فكرة لتقديم المساعدة للمحتاجين في إثيوبيا.
ودخل الطفل في تحدٍّ بركل الكرة 974 مرة متواصلة وتوثيقه عبر مقطع فيديو، من أجل جمع الأموال لصالح جمعيات خيرية، حيث اختار دغماوي الرقم لأنه قام بالتحدي من أمام ملعب 974 المونديالي في قطر.
وقال داغماوي في مقطع الفيديو: "في بلادي الكثير من الفقراء، ربما أستطيع دعمهم وهناك الكثير من الأطفال المصابين بالسرطان وأريد مساعدتهم".
وأشادت الرئيسة بمهارات الطفل البالغ من العمر 12 عاما، وأثنت على التزامه وحرصه على تنمية قدراته بمساعدة والده وتحقيق هدفه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفا على مستوى عالمي.
ودعت الرئيسة المعنيين إلى مساندته ودعمه لتحقيق أحلامه، لا سيما أنه لفت انتباه العالم بقدراته المذهلة في لعب كرة القدم، وتلقيه دعوة تكريمية من الفيفا لحضور بطولات كأس العالم 2018 و2022، التي أقيمت في روسيا وقطر على التوالي.