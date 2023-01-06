https://sputnikarabic.ae/20230106/غازبروم-تعلن-عن-مواصلة-إمداد-الجانب-الأوكراني-بالغاز-وفق-الاتفاقات--1071980157.html
غازبروم تعلن عن مواصلة إمداد الجانب الأوكراني بالغاز وفق الاتفاقات
غازبروم تعلن عن مواصلة إمداد الجانب الأوكراني بالغاز وفق الاتفاقات
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الجمعة، أنها تقوم بإمداد الجانب الأوكراني بالكميات المستحقة من الغاز الطبيعي عبر محطة "سودجا" بحوالي 35.5 مليون متر... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T07:54+0000
2023-01-06T07:54+0000
2023-01-06T07:54+0000
روسيا
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وأصدرت الشركة الروسية بيانا وجاء فيه: "تقوم الشركة بتوريد الغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني من خلال محطة قياس الغاز سودجا وبالكميات المطلوبة نحو 35.5 مليون متر مكعب اعتبارًا من 6 يناير بعد أن تم رفض طلب محطة سوخرانوفكا مرة أخرى.وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "غازبروم" كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود إلى محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
غازبروم تعلن عن مواصلة إمداد الجانب الأوكراني بالغاز وفق الاتفاقات
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، صباح اليوم الجمعة، أنها تقوم بإمداد الجانب الأوكراني بالكميات المستحقة من الغاز الطبيعي عبر محطة "سودجا" بحوالي 35.5 مليون متر مكعب.
وأصدرت الشركة الروسية بيانا وجاء فيه: "تقوم الشركة بتوريد الغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني من خلال محطة قياس الغاز سودجا وبالكميات المطلوبة نحو 35.5 مليون متر مكعب اعتبارًا من 6 يناير بعد أن تم رفض طلب محطة سوخرانوفكا مرة أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "غازبروم" كوبريانوف إن محطة "سودجا" لا تزال المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود إلى محطة سوخرانوفكا، في 11 مايو/ أيار الماضي.
وأغلقت شركة "غازبروم" خط أنابيب
نورد ستريم لفترة غير محددة مشيرة إلى وجود خلل في المحرك العامل الوحيد المتبقي وتحذير من الوكالة الروسية للرقابة التقنية.