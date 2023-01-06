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https://sputnikarabic.ae/20230106/في-دراسة-هي-الأكبر-من-نوعها-حتى-الآن-النساء-أكثر-تعاطفا-من-الرجال-1071987956.html
في دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن: النساء أكثر تعاطفا من الرجال
في دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن: النساء أكثر تعاطفا من الرجال
أظهرت دراسة بريطانية أن النساء أكثر تعاطفا من الرجال، وأفضل منهم، من حيث وضع أنفسهن مكان الآخرين وتخيُّل ما يفكرون فيه أو يشعرون به. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
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الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج شملت 300 ألف شخص في 57 دولة، هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتقدم الدليل الأكثر شمولا على وجود تلك الظاهرة، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية.ووجد العلماء أنَّ النساء سجّلن درجات أعلى من الرجال في اختبار قراءة الأفكار من العيون والمستخدم على نطاق واسع، وهي طريقة لقياس التعاطف المعرفي.وطُلِب من المشاركين اختيار الكلمة التي تصف أفضل ما يفكر فيه الشخص الموجود في الصورة أو يشعر به، فقط من خلال النظر إلى صور منطقة العين.وأظهرت النتائج أنه من بين 57 دولة، سجّلت النساء في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير من الرجال في 36 دولة، أو مشابهة الرجال في 21 دولة، في اختبار العيون.ولم يكن هناك بلد سجل فيه الرجال في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير.
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في دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن: النساء أكثر تعاطفا من الرجال

12:30 GMT 06.01.2023
© facebook.com/Talaqiechannelالمرأة العاملة أكثر توترا من الرجل
المرأة العاملة أكثر توترا من الرجل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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أظهرت دراسة بريطانية أن النساء أكثر تعاطفا من الرجال، وأفضل منهم، من حيث وضع أنفسهن مكان الآخرين وتخيُّل ما يفكرون فيه أو يشعرون به.
الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج شملت 300 ألف شخص في 57 دولة، هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتقدم الدليل الأكثر شمولا على وجود تلك الظاهرة، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية.
ووجد العلماء أنَّ النساء سجّلن درجات أعلى من الرجال في اختبار قراءة الأفكار من العيون والمستخدم على نطاق واسع، وهي طريقة لقياس التعاطف المعرفي.
"تقدم نتائجنا بعض الأدلة الأولى على أنَّ الظاهرة المعروفة، التي تقول إنَّ الإناث في المتوسط أكثر تعاطفاً من الذكور، موجودة في مجموعة واسعة من البلدان في جميع أنحاء العالم. ولا يمكننا قول ذلك بثقة إلا باستخدام مجموعات بيانات كبيرة جداً".
جامعة كامبريدج البريطانية - سبوتنيك عربي
الدكتور ديفيد غرينبيرغ
قائد جهود الدراسة، وهو شريك أبحاث فخري في كامبريدج
وطُلِب من المشاركين اختيار الكلمة التي تصف أفضل ما يفكر فيه الشخص الموجود في الصورة أو يشعر به، فقط من خلال النظر إلى صور منطقة العين.
وأظهرت النتائج أنه من بين 57 دولة، سجّلت النساء في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير من الرجال في 36 دولة، أو مشابهة الرجال في 21 دولة، في اختبار العيون.
ولم يكن هناك بلد سجل فيه الرجال في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير.
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