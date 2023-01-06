https://sputnikarabic.ae/20230106/في-دراسة-هي-الأكبر-من-نوعها-حتى-الآن-النساء-أكثر-تعاطفا-من-الرجال-1071987956.html

في دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن: النساء أكثر تعاطفا من الرجال

في دراسة هي الأكبر من نوعها حتى الآن: النساء أكثر تعاطفا من الرجال

أظهرت دراسة بريطانية أن النساء أكثر تعاطفا من الرجال، وأفضل منهم، من حيث وضع أنفسهن مكان الآخرين وتخيُّل ما يفكرون فيه أو يشعرون به. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T12:30+0000

2023-01-06T12:30+0000

2023-01-06T12:30+0000

مجتمع

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الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج شملت 300 ألف شخص في 57 دولة، هي الأكبر من نوعها حتى الآن، وتقدم الدليل الأكثر شمولا على وجود تلك الظاهرة، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية.ووجد العلماء أنَّ النساء سجّلن درجات أعلى من الرجال في اختبار قراءة الأفكار من العيون والمستخدم على نطاق واسع، وهي طريقة لقياس التعاطف المعرفي.وطُلِب من المشاركين اختيار الكلمة التي تصف أفضل ما يفكر فيه الشخص الموجود في الصورة أو يشعر به، فقط من خلال النظر إلى صور منطقة العين.وأظهرت النتائج أنه من بين 57 دولة، سجّلت النساء في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير من الرجال في 36 دولة، أو مشابهة الرجال في 21 دولة، في اختبار العيون.ولم يكن هناك بلد سجل فيه الرجال في المتوسط ​​درجات أعلى بكثير.

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