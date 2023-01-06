https://sputnikarabic.ae/20230106/كيسيليوف-فقدنا-الاتصال-بصحفي-سبوتنيك-المحتجز-في-لاتفيا-بعد-مصادرة-هاتفه-الشخصي-1071992288.html
كيسيليوف: فقدنا الاتصال بصحفي "سبوتنيك" المحتجز في لاتفيا بعد مصادرة هاتفه الشخصي
كيسيليوف: فقدنا الاتصال بصحفي "سبوتنيك" المحتجز في لاتفيا بعد مصادرة هاتفه الشخصي
أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليوف، بفقدان الاتصال مع رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا"، مارات قاسم، المحتجز في لاتفيا، جراء... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T14:41+0000
2023-01-06T14:41+0000
2023-01-06T14:41+0000
روسيا
لاتفيا
ديمتري كيسيليوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيليوف، اليوم الجمعة: "صادروا هاتفه الخلوي، والآن ليس لدينا أي اتصال به".ونظم صحفيون وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مقر سفارة لاتفيا دعمًا للصحفي المحتجز في ريغا.ووصل الصحفي إلى لاتفيا، يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، لأسباب عائلية، ليعلن قسم "سبوتنيك ليتوانيا" عن اعتقاله بقرار من محكمة ريغا في 5 كانون الثاني/ يناير، ونقله إلى سجن ريغا المركزي.ووصفت وزارة الخارجية الروسية اعتقال قاسم في لاتفيا، بأنه انتقام الأنظمة الديكتاتورية منه جراء التزامه بالمبادئ، وإرهاب يمارس ضد المعارضة، فيما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، هذا التصرف بأنه هجوم على حرية التعبير، مناشدةً المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.وأكد رئيس نقابة الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، لوكالة "سبوتنيك" أن النقابة تعتبر هذا التصرف انتهاكا خطيرا، لافتًا إلى أنه لن يسكت على هذا الأمر وسيثيره أمام جميع المنظمات الصحفية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
https://sputnikarabic.ae/20230105/سلطات-لاتفيا-تعتقل-رئيس-تحرير-وكالة-سبوتنيك-ليتوانيا-الروسية-1071968145.html
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روسيا, لاتفيا, ديمتري كيسيليوف
روسيا, لاتفيا, ديمتري كيسيليوف
كيسيليوف: فقدنا الاتصال بصحفي "سبوتنيك" المحتجز في لاتفيا بعد مصادرة هاتفه الشخصي
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أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليوف، بفقدان الاتصال مع رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا"، مارات قاسم، المحتجز في لاتفيا، جراء مصادرة هاتفه الخلوي من قبل السلطات.
موسكو - سبوتنيك. وقال كيسيليوف، اليوم الجمعة: "صادروا هاتفه الخلوي، والآن ليس لدينا أي اتصال به".
ونظم صحفيون وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، أمام مقر سفارة لاتفيا دعمًا للصحفي المحتجز في ريغا.
ووصل الصحفي إلى لاتفيا، يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، لأسباب عائلية، ليعلن قسم "سبوتنيك ليتوانيا" عن اعتقاله بقرار من محكمة ريغا
في 5 كانون الثاني/ يناير، ونقله إلى سجن ريغا المركزي.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية
اعتقال قاسم في لاتفيا، بأنه انتقام الأنظمة الديكتاتورية منه جراء التزامه بالمبادئ، وإرهاب يمارس ضد المعارضة، فيما اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، هذا التصرف بأنه هجوم على حرية التعبير، مناشدةً المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل إطلاق سراحه.
وأكد رئيس نقابة الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، لوكالة "سبوتنيك" أن النقابة تعتبر هذا التصرف انتهاكا خطيرا، لافتًا إلى أنه لن يسكت على هذا الأمر وسيثيره أمام جميع المنظمات الصحفية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.