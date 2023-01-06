https://sputnikarabic.ae/20230106/ماذا-فعلت-أمريكا-بعد-ظهور-جوازات-سفر-أجنبية-وسيارات-صينية-مع-ضباط-الجيش-الإسرائيلي-1071986706.html
ماذا فعلت أمريكا بعد ظهور جوازات سفر أجنبية وسيارات صينية لضباط الجيش الإسرائيلي؟
ماذا فعلت أمريكا بعد ظهور جوازات سفر أجنبية وسيارات صينية لضباط الجيش الإسرائيلي؟
إفاد إعلام إسرائيلي بأن الولايات المتحدة قيّدت وصول الطيارين الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى طائرات إف-35 الشبحية، لأسباب تتعلق بأمن المعلومات... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:55+0000
2023-01-06T11:55+0000
2023-01-06T11:55+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكر موقع "I24" الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم يسمها أن تحرك الولايات المتحدة "ينبع من نهج موسع لأمن المعلومات وحماية المصالح الأمريكية".وطائرة أدير هي طائرة ذات مقعد واحد، طائرة شبحية متعددة المهام، تستخدم للهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية، وهي الطائرة الوحيدة التي تحتوي على مقصورة لتخزين الذخائر غير القابلة للكشف، وتبلغ تكلفتها 85-100 مليون دولار لكل واحدة، وفقا للموقع.وأعرب الأمريكيون عن مخاوفهم من أن المعلومات الحساسة من الهواتف المحمولة للضباط في السيارات الصينية المزودة بنظام وسائط متعددة متقدم، يمكن وسمها وتخزينها في "السحابة" الصينية بطريقة تخدم المخابرات الصينية.وقال المسؤولون الأمريكيون إن "الحل الوسط الذي تم التوصل إليه هو أنه سيتم نقل المعلومات من الأنظمة إلى سحابة إسرائيلية محمية وآمنة".
https://sputnikarabic.ae/20211008/أمريكا-تطالب-إسرائيل-بقطع-علاقاتها-الاقتصادية-مع-الصين-1050375534.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ماذا فعلت أمريكا بعد ظهور جوازات سفر أجنبية وسيارات صينية لضباط الجيش الإسرائيلي؟
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إفاد إعلام إسرائيلي بأن الولايات المتحدة قيّدت وصول الطيارين الإسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى طائرات إف-35 الشبحية، لأسباب تتعلق بأمن المعلومات والخوف من التسريبات التكنولوجية.
وذكر موقع "I24
" الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم يسمها أن تحرك الولايات المتحدة "ينبع من نهج موسع لأمن المعلومات وحماية المصالح الأمريكية".
"نتيجة لذلك؛ قبلت القوات الجوية الإسرائيلية هذا الشرط، وتنازلت مقدمًا عن تخصيص طيارين وأسراب مناسبة لطائرات "أدير"، بحسب المصادر.
وطائرة أدير هي طائرة ذات مقعد واحد، طائرة شبحية متعددة المهام، تستخدم للهجوم وجمع المعلومات الاستخبارية، وهي الطائرة الوحيدة التي تحتوي على مقصورة لتخزين الذخائر غير القابلة للكشف، وتبلغ تكلفتها 85-100 مليون دولار لكل واحدة، وفقا للموقع.
واتصل مسؤولون في الحكومة الأمريكية مؤخرًا بالجيش الإسرائيلي وأعربوا عن قلقهم وتحفظاتهم بشأن تجهيز الجيش الإسرائيلي بسيارات مصنوعة في الصين، ليستخدمها الضباط الإسرائيليون.
وأعرب الأمريكيون عن مخاوفهم من أن المعلومات الحساسة من الهواتف المحمولة للضباط في السيارات الصينية المزودة بنظام وسائط متعددة متقدم، يمكن وسمها وتخزينها في "السحابة" الصينية بطريقة تخدم المخابرات الصينية.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن "الحل الوسط الذي تم التوصل إليه هو أنه سيتم نقل المعلومات من الأنظمة إلى سحابة إسرائيلية محمية وآمنة".