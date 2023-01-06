مجلس الأمن البيلاروسي: مهمة مجموعة القوات المشتركة تهدف إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد
12:18 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 06.01.2023)
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك "الغرب - 2017"
© Sputnik . Евгений Биятов/
صرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية له أغراض دفاعية فقط، وأنه صمم في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.
وقال فولفوفيتش: "التجمع الإقليمي للقوات له أغراض دفاعية فقط، ويهدف في المقام الأول إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد".
وأضاف، "تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين العسكريين من روسيا وجمهورية بيلاروسيا للمجموعة الإقليمية للقوات المشتركة هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي، والعنصر الذي سيبرد الرؤوس الساخنة في الغرب ودوله التي تنتهج سياسات عدائية تجاه دولة الاتحاد".
وأوضح فولفوفيتش أن "قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات المشتركة على أراضي بيلاروسيا، اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية العام الماضي".
وأضاف، "تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين العسكريين من روسيا وجمهورية بيلاروسيا للمجموعة الإقليمية للقوات المشتركة هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي، والعنصر الذي سيبرد الرؤوس الساخنة في الغرب ودوله التي تنتهج سياسات عدائية تجاه دولة الاتحاد".
وأوضح فولفوفيتش أن "قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات المشتركة على أراضي بيلاروسيا، اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية العام الماضي".