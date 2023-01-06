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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/مجلس-الأمن-البيلاروسي-مهمة-تجمع-القوات-تهدف-إلى-حماية-الحدود-الغربية-لدولة-الاتحاد-1071987444.html
مجلس الأمن البيلاروسي: مهمة مجموعة القوات المشتركة تهدف إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد
مجلس الأمن البيلاروسي: مهمة مجموعة القوات المشتركة تهدف إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد
صرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية له أغراض دفاعية فقط، وأنه صمم في المقام الأول من... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T12:18+0000
2023-01-06T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال فولفوفيتش: "التجمع الإقليمي للقوات له أغراض دفاعية فقط، ويهدف في المقام الأول إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد".وأضاف، "تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين العسكريين من روسيا وجمهورية بيلاروسيا للمجموعة الإقليمية للقوات المشتركة هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي، والعنصر الذي سيبرد الرؤوس الساخنة في الغرب ودوله التي تنتهج سياسات عدائية تجاه دولة الاتحاد".وأوضح فولفوفيتش أن "قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات المشتركة على أراضي بيلاروسيا، اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية العام الماضي".
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العالم

مجلس الأمن البيلاروسي: مهمة مجموعة القوات المشتركة تهدف إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد

12:18 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 06.01.2023)
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك "الغرب - 2017"
المشاركون في التدريب الاستراتيجي الروسي البيلاروسي المشترك الغرب - 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
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صرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية له أغراض دفاعية فقط، وأنه صمم في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.
وقال فولفوفيتش: "التجمع الإقليمي للقوات له أغراض دفاعية فقط، ويهدف في المقام الأول إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد".

وأضاف، "تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين العسكريين من روسيا وجمهورية بيلاروسيا للمجموعة الإقليمية للقوات المشتركة هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي، والعنصر الذي سيبرد الرؤوس الساخنة في الغرب ودوله التي تنتهج سياسات عدائية تجاه دولة الاتحاد".

وأوضح فولفوفيتش أن "قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات المشتركة على أراضي بيلاروسيا، اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية العام الماضي".
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