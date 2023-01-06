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مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. 2 مئوية
مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. 2 مئوية
سجلت إحدى المدن السعودية أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة بها 2 مئوية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:43+0000
2023-01-06T08:43+0000
العالم العربي
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ووفقا لما أعلنه المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الجمعة، فإن مدينة طريف عاصمة محافظة طريف قد سجلت أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية، فيما سجلت القريات وعرعر 3 درجات مئوية.ومحافظة طريف هي إحدى محافظات منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، حيث تبعد عن العاصمة الرياض 1540 كم.ولفت المركز الوطني للأرصاد أن هناك مدنا سجلت درجات حرارة أعلى منها مدينة "شرورة" والتي سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة، وهي 30 درجة مئوية.طالع أيضا: تحذيرات من حالة الطقس في السعودية
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. 2 مئوية

08:43 GMT 06.01.2023
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
CC0 / GDJ / pixabay
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سجلت إحدى المدن السعودية أقل درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة بها 2 مئوية.
ووفقا لما أعلنه المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الجمعة، فإن مدينة طريف عاصمة محافظة طريف قد سجلت أدنى درجة حرارة بـ2 درجة مئوية، فيما سجلت القريات وعرعر 3 درجات مئوية.
ومحافظة طريف هي إحدى محافظات منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، حيث تبعد عن العاصمة الرياض 1540 كم.
ولفت المركز الوطني للأرصاد أن هناك مدنا سجلت درجات حرارة أعلى منها مدينة "شرورة" والتي سجلت أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة، وهي 30 درجة مئوية.
طالع أيضا: تحذيرات من حالة الطقس في السعودية
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