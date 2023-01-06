https://sputnikarabic.ae/20230106/مسؤولون-بايدن-يفتح-صفحة-جديدة-مع-ابن-سلمان-بمشاريع-عسكرية-واستخباراتية-لمواجهة-إيران-1071982705.html

مسؤولون: بايدن يفتح صفحة جديدة مع ابن سلمان بمشاريع عسكرية واستخباراتية "لمواجهة إيران"

مسؤولون: بايدن يفتح صفحة جديدة مع ابن سلمان بمشاريع عسكرية واستخباراتية "لمواجهة إيران"

رصد مسؤولون أمريكيون علامات على تحسن التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد 3 أشهر من وصول العلاقات إلى أدنى... 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T09:35+0000

2023-01-06T09:35+0000

2023-01-06T09:35+0000

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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قولهم إن الإدارة تراجعت عن تهديداتها تجاه السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط العام الماضي من أجل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة إيران، مؤكدين أن واشنطن تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع الرياض لمواجهة إيران في 2023.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عملت إدارة بايدن والمسؤولون السعوديون على عرقلة مشروع قانون في الكونغرس كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تبادل البلدان معلومات استخباراتية مفادها أن إيران كانت تستعد لهجوم وشيك على السعودية وطورتا ردا منسقا.وفي السياق، ذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السعودية وإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط لتطوير أنظمة دفاع جوي منسقة جديدة وتوسيع التعاون في البحر لردع إيران.كانت إدارة بايدن عرقلت مشروع قانون في الكونغرس، في شهر ديسمبر، كان من شأنه أن يقطع الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب باليمن.وفي الشهر الذي يليه (نوفمبر)، أخبرت إدارة بايدن محكمة أمريكية أن وضع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كرئيس حالي للحكومة السعودية يحميه من دعوى مدنية تستهدف ملاحقته بتهمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

https://sputnikarabic.ae/20220321/بايدن-يرضخ-أمام-محمد-بن-سلمان-أمريكا-تعيد-إرسال-أسلحة-بعدما-سحبتها-من-السعودية-1060249348.html

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