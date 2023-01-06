https://sputnikarabic.ae/20230106/مسؤول-قضائي-إيراني-يطلب-من-المدعي-العام-التحقيق-في-مزاعم-اعتداءات-جنسية-في-السجون-1071982431.html

مسؤول قضائي إيراني يطلب من المدعي العام التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية في السجون

مسؤول قضائي إيراني يطلب من المدعي العام التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية في السجون

طلب مسؤول قضائي إيراني كبير، من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T09:28+0000

2023-01-06T09:28+0000

2023-01-06T09:28+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067979997_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_52d1e25b36210eadba976b6776b7d886.jpg

وكتب مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي في رسالته إلى المدعي العام يوم الخميس: "نظرا إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها".في الثامن من ديسمبر الماضي نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران