https://sputnikarabic.ae/20230106/مسؤول-قضائي-إيراني-يطلب-من-المدعي-العام-التحقيق-في-مزاعم-اعتداءات-جنسية-في-السجون-1071982431.html
مسؤول قضائي إيراني يطلب من المدعي العام التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية في السجون
مسؤول قضائي إيراني يطلب من المدعي العام التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية في السجون
طلب مسؤول قضائي إيراني كبير، من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:28+0000
2023-01-06T09:28+0000
2023-01-06T09:28+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067979997_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_52d1e25b36210eadba976b6776b7d886.jpg
وكتب مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي في رسالته إلى المدعي العام يوم الخميس: "نظرا إلى الآثار السلبية للغاية لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها".في الثامن من ديسمبر الماضي نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيسي-يعلق-مجددا-على-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-إيران-نحتضن-الجميع-لكننا-لن-نرحم-الأعداء-1071656040.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067979997_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d645bf85045b205bcfb309ce5defa6d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
مسؤول قضائي إيراني يطلب من المدعي العام التحقيق في مزاعم اعتداءات جنسية في السجون
تابعنا عبر
طلب مسؤول قضائي إيراني كبير، من المدعي العام التحقيق في مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية على سجينات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وكتب مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية وسكرتير لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي في رسالته إلى المدعي العام يوم الخميس: "نظرا إلى الآثار السلبية للغاية
لمثل هذه الادعاءات يرجى دراسة هذه المزاعم بعناية والتعامل معها سواء صدرت من داخل البلاد أو خارجها".
وأضاف "قبل كل شيء يجب أن نطلب أدلة من الأشخاص الذين يصدرون مثل هذه التأكيدات" داعيا المدعي العام إلى إحالة "مرتكبي (الاعتداءات) أو الذين قدموا مثل هذه المزاعم على القضاء استنادا إلى نتائج التحقيق".
27 ديسمبر 2022, 12:02 GMT
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي أعرب يوم الثلاثاء عن أسفه "للتأكيدات الكاذبة"
حول "التحرش الجنسي بسجينات" كما نقلت "بعض وسائل الإعلام المعادية" للجمهورية الإسلامية.
في الثامن من ديسمبر الماضي نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.