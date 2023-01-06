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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230106/مستشار-زيلينسكي-يقترح-شروطا-بسيطة-للتفاوض-ويكشف-عن-الوسيط-المخضرم-1071983986.html
مستشار زيلينسكي يقترح شروطا "بسيطة" للتفاوض ويكشف عن "الوسيط المخضرم"
مستشار زيلينسكي يقترح شروطا "بسيطة" للتفاوض ويكشف عن "الوسيط المخضرم"
قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده "لن تتفاوض" مع روسيا إلا بشروط اعتبرها "بسيطة". 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:20+0000
2023-01-06T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأوضح بودولياك في مقابلة مع موقع "آي 24" الإخباري الإسرائيلي، أن "المفاوضات لن تكون إلا في نهاية الحرب" مضيفا أن "هناك شروطًا بسيطة للغاية هي: وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة بأكملها، بما يشمل وقف الهجمات الصاروخية على بنيتنا التحتية التي تنفذها روسيا كل أسبوع تقريبًا وانسحاب القوات الروسية".وأعرب المستشار الرئاسي الأوكراني عن ثقته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يكون "وسيطا فعالا" بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "ليس لدي شك في أن نتنياهو يمكن أن يكون وسيطا فعالا لأنه يفهم بدقة ما هي الحروب الحديثة وما هو جوهر الوساطة في ظل هذه الظروف".وزعم بودوليك أن"روسيا لا تريد أن تكون هناك مفاوضات حقيقية، بل تريد التفاوض على إبقاء الوضع على ما هو عليه" معتبرا أن الهدنة التي اقترحتها موسكو لإيقاف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد "فخ ساخر وعنصر دعاية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار يومًا واحدًا "على طول خط التماس بأكمله" في أوكرانيا "ليتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح"، وذلك "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل".
https://sputnikarabic.ae/20230105/أوكرانيا-ترفض-هدنة-عيد-الميلاد-التي-أعلنتها-موسكو-1071975366.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

مستشار زيلينسكي يقترح شروطا "بسيطة" للتفاوض ويكشف عن "الوسيط المخضرم"

10:20 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده "لن تتفاوض" مع روسيا إلا بشروط اعتبرها "بسيطة".
وأوضح بودولياك في مقابلة مع موقع "آي 24" الإخباري الإسرائيلي، أن "المفاوضات لن تكون إلا في نهاية الحرب" مضيفا أن "هناك شروطًا بسيطة للغاية هي: وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة بأكملها، بما يشمل وقف الهجمات الصاروخية على بنيتنا التحتية التي تنفذها روسيا كل أسبوع تقريبًا وانسحاب القوات الروسية".
وتابع "يجب أن نستعيد سيادتنا وسلامتنا الإقليمية. بعد ذلك، سنبدأ المفاوضات بمشاركة وسطاء".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا ترفض هدنة عيد الميلاد التي أعلنتها روسيا
أمس, 21:52 GMT
وأعرب المستشار الرئاسي الأوكراني عن ثقته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يكون "وسيطا فعالا" بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "ليس لدي شك في أن نتنياهو يمكن أن يكون وسيطا فعالا لأنه يفهم بدقة ما هي الحروب الحديثة وما هو جوهر الوساطة في ظل هذه الظروف".
وزعم بودوليك أن"روسيا لا تريد أن تكون هناك مفاوضات حقيقية، بل تريد التفاوض على إبقاء الوضع على ما هو عليه" معتبرا أن الهدنة التي اقترحتها موسكو لإيقاف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد "فخ ساخر وعنصر دعاية".
وأضاف "إنها (روسيا) تريد تحديث جيشها، وتدريب الجنود، والعثور على موارد إضافية من إيران أو كوريا الشمالية، وتجديد الحرب فيما بعد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار يومًا واحدًا "على طول خط التماس بأكمله" في أوكرانيا "ليتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح"، وذلك "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل".
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