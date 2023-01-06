https://sputnikarabic.ae/20230106/مستشار-زيلينسكي-يقترح-شروطا-بسيطة-للتفاوض-ويكشف-عن-الوسيط-المخضرم-1071983986.html

مستشار زيلينسكي يقترح شروطا "بسيطة" للتفاوض ويكشف عن "الوسيط المخضرم"

مستشار زيلينسكي يقترح شروطا "بسيطة" للتفاوض ويكشف عن "الوسيط المخضرم"

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده "لن تتفاوض" مع روسيا إلا بشروط اعتبرها "بسيطة". 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T10:20+0000

2023-01-06T10:20+0000

2023-01-06T10:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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وأوضح بودولياك في مقابلة مع موقع "آي 24" الإخباري الإسرائيلي، أن "المفاوضات لن تكون إلا في نهاية الحرب" مضيفا أن "هناك شروطًا بسيطة للغاية هي: وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة بأكملها، بما يشمل وقف الهجمات الصاروخية على بنيتنا التحتية التي تنفذها روسيا كل أسبوع تقريبًا وانسحاب القوات الروسية".وأعرب المستشار الرئاسي الأوكراني عن ثقته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمكن أن يكون "وسيطا فعالا" بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "ليس لدي شك في أن نتنياهو يمكن أن يكون وسيطا فعالا لأنه يفهم بدقة ما هي الحروب الحديثة وما هو جوهر الوساطة في ظل هذه الظروف".وزعم بودوليك أن"روسيا لا تريد أن تكون هناك مفاوضات حقيقية، بل تريد التفاوض على إبقاء الوضع على ما هو عليه" معتبرا أن الهدنة التي اقترحتها موسكو لإيقاف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد "فخ ساخر وعنصر دعاية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر، أمس الخميس، بوقف إطلاق النار يومًا واحدًا "على طول خط التماس بأكمله" في أوكرانيا "ليتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح"، وذلك "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل".

https://sputnikarabic.ae/20230105/أوكرانيا-ترفض-هدنة-عيد-الميلاد-التي-أعلنتها-موسكو-1071975366.html

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