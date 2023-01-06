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https://sputnikarabic.ae/20230106/مقتل-جندي-وإصابة-ضابط-بعد-مشادة-وإطلاق-نار-بينهما-في-قاعدة-عسكرية-بالنمسا-1071982873.html
مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا
مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا
قُتل جندي وأصيب آخر في الجيش النمساوي، اليوم الجمعة، بعد مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:37+0000
2023-01-06T09:49+0000
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أفادت وزارة الدفاع النمساوية، بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر نويشتات قبل الساعة الـ 7 صباحا بقليل اليوم.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أن الجندي الذي كان يقوم بواجب الحراسة أطلق النار خلال مشادة مع جندي آخر أعلى منه رتبة وأطلق النار عليه. وأوضحت الوكالة أن الجندي المصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج، لكن درجة الإصابة غير معروفة. من جانبها، قالت الشرطة إنه حتى الآن، لا توجد معلومات حول السبب الأولي لهذا الحادث الدموي. وأكدت أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ولكن حسب المعلومات الأولية، فإن الحادث كان بغرض الدفاع عن النفس.
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مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا

09:37 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 06.01.2023)
© AFP 2022 / Joe Klamarهجوم مسلح في فيينا، النمسا 2 نوفمبر 2020
هجوم مسلح في فيينا، النمسا 2 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Joe Klamar
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قُتل جندي وأصيب آخر في الجيش النمساوي، اليوم الجمعة، بعد مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أفادت وزارة الدفاع النمساوية، بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر نويشتات قبل الساعة الـ 7 صباحا بقليل اليوم.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أن الجندي الذي كان يقوم بواجب الحراسة أطلق النار خلال مشادة مع جندي آخر أعلى منه رتبة وأطلق النار عليه.

ووفقا لرواية الوكالة، فإن المجند البالغ من العمر 20 عاما، والذي تم تجنيده فقط في أكتوبر 2022 ، قام بأعمال شغب وأطلق عدة طلقات على رئيسه، وردا على ذلك، سحب الأخير سلاحه وأطلق النار عليه.

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وأوضحت الوكالة أن الجندي المصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج، لكن درجة الإصابة غير معروفة.
من جانبها، قالت الشرطة إنه حتى الآن، لا توجد معلومات حول السبب الأولي لهذا الحادث الدموي.
وأكدت أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ولكن حسب المعلومات الأولية، فإن الحادث كان بغرض الدفاع عن النفس.
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