https://sputnikarabic.ae/20230106/مقتل-جندي-وإصابة-ضابط-بعد-مشادة-وإطلاق-نار-بينهما-في-قاعدة-عسكرية-بالنمسا-1071982873.html
مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا
مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا
قُتل جندي وأصيب آخر في الجيش النمساوي، اليوم الجمعة، بعد مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:37+0000
2023-01-06T09:37+0000
2023-01-06T09:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/03/1047052622_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ca02279fa261e8978403ef76b04e4e1.jpg
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أفادت وزارة الدفاع النمساوية، بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر نويشتات قبل الساعة الـ 7 صباحا بقليل اليوم.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أن الجندي الذي كان يقوم بواجب الحراسة أطلق النار خلال مشادة مع جندي آخر أعلى منه رتبة وأطلق النار عليه. وأوضحت الوكالة أن الجندي المصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج، لكن درجة الإصابة غير معروفة. من جانبها، قالت الشرطة إنه حتى الآن، لا توجد معلومات حول السبب الأولي لهذا الحادث الدموي. وأكدت أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ولكن حسب المعلومات الأولية، فإن الحادث كان بغرض الدفاع عن النفس.
https://sputnikarabic.ae/20221227/لحظات-مروعة-لانهيار-ثلجي-ضخم-يدفن-متزلجين-في-النمسا-1071656723.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/03/1047052622_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e74d3278c930933abf448e20e8609b45.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن
مقتل جندي وإصابة آخر بعد مشادة وإطلاق نار بينهما في قاعدة عسكرية بالنمسا
09:37 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 06.01.2023) تابعنا عبر
قُتل جندي وأصيب آخر في الجيش النمساوي، اليوم الجمعة، بعد مشادة أدت لتبادل إطلاق النار بينهما داخل قاعدتهم العسكرية.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، أفادت
وزارة الدفاع النمساوية، بأن الحادث وقع داخل قاعدة عسكرية جوية ببلدة فينر نويشتات قبل الساعة الـ 7 صباحا بقليل اليوم.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، أن الجندي الذي كان يقوم بواجب الحراسة أطلق النار خلال مشادة مع جندي آخر أعلى منه رتبة وأطلق النار عليه.
ووفقا لرواية الوكالة، فإن المجند البالغ من العمر 20 عاما، والذي تم تجنيده فقط في أكتوبر 2022 ، قام بأعمال شغب وأطلق عدة طلقات على رئيسه، وردا على ذلك، سحب الأخير سلاحه وأطلق النار عليه.
27 ديسمبر 2022, 12:20 GMT
وأوضحت الوكالة أن الجندي المصاب نُقل إلى المستشفى للعلاج، لكن درجة الإصابة غير معروفة.
من جانبها، قالت الشرطة إنه حتى الآن، لا توجد معلومات حول السبب الأولي لهذا الحادث الدموي.
وأكدت أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ولكن حسب المعلومات الأولية، فإن الحادث كان بغرض الدفاع عن النفس.