https://sputnikarabic.ae/20230106/مقتل-18-شخصا-إثر-اصطدام-حافلة-ركاب-بشاحنة-في-نيجيريا-1071980375.html
مقتل 18 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في نيجيريا
مقتل 18 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في نيجيريا
أعلنت السلطات في نيجيريا، أن 18 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال البلاد. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:01+0000
2023-01-06T08:01+0000
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وقال يوسف عبد الله، مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، الخميس، إن الحادث وقع يوم الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو.وأشار إلى أن الحافلة كانت تقل 21 راكبا حين اصطدمت وجها لوجه بشاحنة، واشتعلت فيها النيران.وأضاف أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة.وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا وغالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة.ووفقا لإحصائيات رسمية، توفي 1834 شخصا في 3345 حادث مروري وقع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بين يناير ومارس 2022.
https://sputnikarabic.ae/20220904/مصرع-9-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-إثر-حادث-سير-في-نيجيريا-1067269633.html
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مقتل 18 شخصا إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في نيجيريا
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أعلنت السلطات في نيجيريا، أن 18 شخصا لقوا مصرعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال البلاد.
وقال
يوسف عبد الله، مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، الخميس، إن الحادث وقع يوم الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو.
وأشار إلى أن الحافلة كانت تقل 21 راكبا حين اصطدمت وجها لوجه بشاحنة، واشتعلت فيها النيران.
وأضاف أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة.
وأوضح المسؤول أن سائق الحافلة كان يقود سيارته فوق الحد الأقصى للسرعة عندما فقد السيطرة على السيارة واصطدم بالمقطورة القادمة في الاتجاه المعاكس.
وكثيرا ما يتم الإبلاغ عن حوادث الطرق المميتة في نيجيريا
وغالبا ما تكون ناجمة عن الحمولة الزائدة وظروف الطرق السيئة والقيادة المتهورة.
ووفقا لإحصائيات رسمية، توفي 1834 شخصا في 3345 حادث مروري وقع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بين يناير ومارس 2022.