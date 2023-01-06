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https://sputnikarabic.ae/20230106/منظمة-الفاو-ارتفاع-أسعار-الغذاء-عالميا-بنسبة-143-خلال-2022-1071985919.html
منظمة "الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 14.3% خلال 2022
منظمة "الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 14.3% خلال 2022
ذكرت وسائل إعلام غربية أن أسعار الغذاء قد ارتفعت عالميا بنسبة 14.3% خلال العام 2022. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T11:28+0000
2023-01-06T11:28+0000
مجتمع
إهذار الغذاء
السكر
منتجات الألبان
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وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي يو إس نيوز، ظهر اليوم الجمعة، بأن بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قد أكدت ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية.وأوضحت أن هناك انخفاضا لمؤشر الفاو لأسعار الغذاء عالميا وذلك للشهر التاسع على التوالي خلال العام الماضي، وبأن هذه البيانات قد بحثت او نوقشت خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر 2022، مضيفة أن هذه الأرقام قد تسجل أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2021.وعلى الرغم من ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الحبوب بنسبة 1.9%، نتيجة لانخفاض أسعار تصدير القمح فضلا عن وجود سبب آخر يتعلق بتعزيز المحاصيل المستمرة من الإمدادات، كما انخفضت أسعار الزيوت بـ 6.7% سواء زيت فول الصويا أو زيت النخيل، إضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم بنسبة 1.2%.فيما سجلت بيانات منظمة "الفاو" ارتفاعا في أسعار الألبان بنسبة 1.1 %، وكذلك ارتفاع أسعار السكر بنسبة 2.4%، وهي أعلى نسبة لها في 6 أشهر.
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إهذار الغذاء, السكر, منتجات الألبان
إهذار الغذاء, السكر, منتجات الألبان

منظمة "الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 14.3% خلال 2022

11:28 GMT 06.01.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن أسعار الغذاء قد ارتفعت عالميا بنسبة 14.3% خلال العام 2022.
وأفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي يو إس نيوز، ظهر اليوم الجمعة، بأن بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قد أكدت ارتفاع أسعار الغذاء عالميا خلال العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضحت أن هناك انخفاضا لمؤشر الفاو لأسعار الغذاء عالميا وذلك للشهر التاسع على التوالي خلال العام الماضي، وبأن هذه البيانات قد بحثت او نوقشت خلال الشهر الماضي كانون الأول/ديسمبر 2022، مضيفة أن هذه الأرقام قد تسجل أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2021.
وعلى الرغم من ذلك، أشارت المنظمة الأممية إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الحبوب بنسبة 1.9%، نتيجة لانخفاض أسعار تصدير القمح فضلا عن وجود سبب آخر يتعلق بتعزيز المحاصيل المستمرة من الإمدادات، كما انخفضت أسعار الزيوت بـ 6.7% سواء زيت فول الصويا أو زيت النخيل، إضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم بنسبة 1.2%.
فيما سجلت بيانات منظمة "الفاو" ارتفاعا في أسعار الألبان بنسبة 1.1 %، وكذلك ارتفاع أسعار السكر بنسبة 2.4%، وهي أعلى نسبة لها في 6 أشهر.
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