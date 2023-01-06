https://sputnikarabic.ae/20230106/ميسي-ورونالدو-وجها-لوجه-في-الرياض-1071981267.html
ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض
ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض
ستتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض التي ستشهد لقاء يجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في مباراة ودية تجمع... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T08:29+0000
2023-01-06T08:29+0000
2023-01-06T08:29+0000
رياضة
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وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في وقت سابق عن إقامة مباراة بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (مرسول بارك).وسيقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، الفريق السعودي الذي سيضم كريستيانو رونالدو.فيما سيكون باريس سان جيرمان بمشاركة ميسي الذي سيلعب هذه المباراة بعد شهر من إعلانه بطلًا للعالم مع منتخب الأرجنتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض
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ستتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض التي ستشهد لقاء يجمع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي وجها لوجه، في مباراة ودية تجمع بين فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر المحليين وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في وقت سابق عن إقامة مباراة بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (مرسول بارك).
وسيقود المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، الفريق السعودي الذي سيضم كريستيانو رونالدو.
فيما سيكون باريس سان جيرمان بمشاركة ميسي الذي سيلعب هذه المباراة بعد شهر من إعلانه بطلًا للعالم مع منتخب الأرجنتين.