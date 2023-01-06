عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تعلن-قرب-إطلاق-خدمة-الحجاج-الأفراد-من-الخارج-عبر-منصة-نسك--1071979343.html
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك
أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها ستطلق قريبا خدمة "الحجاج الأفراد" عبر منصة نسك الخاصة بها. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T07:04+0000
2023-01-06T07:04+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064864567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef9d5df5c4702c3763fc5e892f819117.jpg
ووفق ما نشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت وزراة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم من خارج المملكة، وذلك عبر منصة "نسك"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن يسرا وسهولة في الإجراءات.ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت خدماتها عبر المنصة "لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022".وأوضحت أن "برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يقوم بـ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر".طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
https://sputnikarabic.ae/20221014/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تضيف-خدمة-جديدة-إلى-منصة-نسك-1069025044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064864567_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_c040481c559ad63edfa6c2971211bd58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك

07:04 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / Christina Assi
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها ستطلق قريبا خدمة "الحجاج الأفراد" عبر منصة نسك الخاصة بها.
ووفق ما نشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت وزراة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم من خارج المملكة، وذلك عبر منصة "نسك"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن يسرا وسهولة في الإجراءات.
اليوم العالمي للسياحة - الحجاج أثناء أداء فريضة الحج (أو لأداء العُمرة) وهم يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
مجتمع
وزارة الحج والعمرة السعودية تضيف خدمة جديدة إلى منصة "نسك"
14 أكتوبر 2022, 13:03 GMT
ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت خدماتها عبر المنصة "لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022".
وأوضحت أن "برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يقوم بـ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر".
طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала