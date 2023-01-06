https://sputnikarabic.ae/20230106/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تعلن-قرب-إطلاق-خدمة-الحجاج-الأفراد-من-الخارج-عبر-منصة-نسك--1071979343.html
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك
أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها ستطلق قريبا خدمة "الحجاج الأفراد" عبر منصة نسك الخاصة بها. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T07:04+0000
2023-01-06T07:04+0000
2023-01-06T07:04+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064864567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef9d5df5c4702c3763fc5e892f819117.jpg
ووفق ما نشرته جريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت وزراة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم من خارج المملكة، وذلك عبر منصة "نسك"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن يسرا وسهولة في الإجراءات.ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت خدماتها عبر المنصة "لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022".وأوضحت أن "برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يقوم بـ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر".طالع أيضا: وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توجيها للشركات والمؤسسات
https://sputnikarabic.ae/20221014/وزارة-الحج-والعمرة-السعودية-تضيف-خدمة-جديدة-إلى-منصة-نسك-1069025044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064864567_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_c040481c559ad63edfa6c2971211bd58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قرب إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" من الخارج عبر منصة نسك
تابعنا عبر
أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنها ستطلق قريبا خدمة "الحجاج الأفراد" عبر منصة نسك الخاصة بها.
ووفق ما نشرته
جريدة عكاظ السعودية، فقد أعلنت وزراة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إطلاق خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم من خارج المملكة، وذلك عبر منصة "نسك"، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضمن يسرا وسهولة في الإجراءات.
14 أكتوبر 2022, 13:03 GMT
ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت خدماتها عبر المنصة
"لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022".
وأوضحت أن "برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يقوم بـ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر".