https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الاقتصاد-الياباني-قمة-مجموعة-السبع-المقبلة-في-هيروشيما-تركز-على-مواجهة-الضغوط-الاقتصادية-1071986157.html

وزير الاقتصاد الياباني: قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما تركز على مواجهة الضغوط الاقتصادية

وزير الاقتصاد الياباني: قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما تركز على مواجهة الضغوط الاقتصادية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، عن أن قمة مجموعة السبع المقبلة في هيروشيما سوف تركز على مواجهة ما أسماه "الإكراه الاقتصادي". 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T11:32+0000

2023-01-06T11:32+0000

2023-01-06T11:32+0000

مجموعة السبع الكبار

العالم

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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال محاضرة ألقاها في المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية أمس الخميس، أوضح نيشيمورا أن الإجراءات الفعالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والإكراه ستكون أحد مواضيع قمة مجموعة السبع التي تستضيفها اليابان في مايو/ آيار المقبل.وقال نيشيمورا: "نتوقع أن تكون ردود الفعل على الإكراه الاقتصادي بندا رئيسيا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع لهذا العام"، مشيرا إلى أن الإكراه الاقتصادي "خطر واضح وقائم" يجب مواجهته.وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو كانت تأمل في ترتيب زيارة لقادة مجموعة السبع خلال قمة 2023 إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام، المخصص لتوثيق القصف الذري على هيروشيما من قبل الولايات المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية.كما سيعقد اجتماع 2 + 2 بين وزيري الدفاع والخارجية الأمريكي والياباني في واشنطن يوم 11 يناير.طالع أيضا: مجموعة السبع تعزز جهودها لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

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