https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الدفاع-التركي-أنقرة-لن-تقبل-بموجة-هجرة-جديدة-من-سوريا-1071985292.html
وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تقبل بموجة هجرة جديدة من سوريا
وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تقبل بموجة هجرة جديدة من سوريا
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن أنقرة لا تقبل بموجة جديدة من المهاجرين من سوريا. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:52+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي. خبر" التركية، إنه أكد خلال لقاء مع نظيريه السوري والروسي في موسكو، أن تركيا لن تسمح بموجة جديدة من اللاجئين من سوريا.وأضاف "قلنا إن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة، وسنهتم ببقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أرضهم. نأمل أن يتم حل المشكلة بالوسائل والطرق السلمية قدر الإمكان".واستضافت روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتماعا ضم وزيري الدفاع التركي والسوري، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، قبل القمة المرتقبة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الدفاع-التركي-نأمل-في-مواصلة-المفاوضات-بصيغة-تركيا-وروسيا-وسوريا-1071915902.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تقبل بموجة هجرة جديدة من سوريا
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن أنقرة لا تقبل بموجة جديدة من المهاجرين من سوريا.
أنقرة - سبوتنيك
. وقال أكار في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي. خبر" التركية، إنه أكد خلال لقاء مع نظيريه السوري والروسي في موسكو، أن تركيا لن تسمح بموجة جديدة من اللاجئين من سوريا.
وأضاف "قلنا إن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة، وسنهتم ببقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أرضهم. نأمل أن يتم حل المشكلة بالوسائل والطرق السلمية قدر الإمكان".
واستضافت روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اجتماعا ضم وزيري الدفاع التركي والسوري، لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي
، يجمعهما بالرئيس السوري بشار الأسد، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد لقاء لوزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، قبل القمة المرتقبة.