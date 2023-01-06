عربي
https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الدفاع-السعودي-يستقبل-رئيس-أركان-الجيش-الباكستاني-1071983181.html
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
استقبل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:47+0000
2023-01-06T09:47+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104397/97/1043979755_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_89f37528db4ea5373e774a917d67081e.jpg
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية، نشرته جريدة عكاظ، فقد استقبل الوزير السعودي، رئيس الأركان الباكستاني في العاصمة السعودية الرياض.وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد شهد اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبد الله الزهراني.وحضره من الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.طالع أضا: طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221203/السعودية-تمدد-وديعة-بـ3-مليارات-دولار-لدى-باكستان-1070790248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104397/97/1043979755_50:0:2675:1969_1920x0_80_0_0_45ce2ceee07a7ab59faad05fb67179f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني

09:47 GMT 06.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبرTelegram
استقبل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير.
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية، نشرته جريدة عكاظ، فقد استقبل الوزير السعودي، رئيس الأركان الباكستاني في العاصمة السعودية الرياض.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
3 ديسمبر 2022, 06:32 GMT
وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما عبر الأمير خالد بن سلمان عن اعتزاز المملكة بالعلاقات القوية والمتينة، مع باكستان الشقيقة، فقد قدم تهنئته للفريق أول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسا لأركان الجيش الباكستاني.

وقد شهد اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبد الله الزهراني.
وحضره من الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.
طالع أضا: طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала