https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الدفاع-السعودي-يستقبل-رئيس-أركان-الجيش-الباكستاني-1071983181.html
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
استقبل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير. 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T09:47+0000
2023-01-06T09:47+0000
2023-01-06T09:47+0000
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وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية، نشرته جريدة عكاظ، فقد استقبل الوزير السعودي، رئيس الأركان الباكستاني في العاصمة السعودية الرياض.وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد شهد اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبد الله الزهراني.وحضره من الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.طالع أضا: طريقة جلوس وزير خارجية باكستان أمام السفير السعودي تثير جدلا على مواقع التواصل... فيديو
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أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
أخبار السعودية اليوم, أخبار باكستان
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني
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استقبل وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس أركان الجيش الباكستاني، الفريق أول عاصم منير.
وحسب بيان صادر
عن وزارة الدفاع السعودية، نشرته جريدة عكاظ، فقد استقبل الوزير السعودي، رئيس الأركان الباكستاني في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون
العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفيما عبر الأمير خالد بن سلمان عن اعتزاز المملكة بالعلاقات القوية والمتينة، مع باكستان الشقيقة، فقد قدم تهنئته للفريق أول عاصم منير بمناسبة تعيينه رئيسا لأركان الجيش الباكستاني.
وقد شهد اللقاء من الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين
الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية اللواء الطيار الركن عوض بن عبد الله الزهراني.
وحضره من الجانب الباكستاني، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتهور، وسكرتير رئيس أركان الجيش الباكستاني اللواء الركن محمد عرفان، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد الركن محمد عاصم.