https://sputnikarabic.ae/20230106/وزير-الرياضة-المصري-يصل-العراق-لحضور-افتتاح-خليجي-25-صور-1071983754.html
وزير الرياضة المصري يصل العراق لحضور افتتاح "خليجي 25"... صور
وزير الرياضة المصري يصل العراق لحضور افتتاح "خليجي 25"... صور
وصل وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إلى مدينة البصرة العراقية لحضور حفل افتتاح ومنافسات بطولةِ "خليجي 25". 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T10:00+0000
2023-01-06T10:00+0000
2023-01-06T10:00+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
رياضة
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وذكرت وزارة الرياضة العراقية، أن وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على بطولة "خليجي 25" أحمد المبرقع، كان في استقبال الوزير المصري في مطار البصرة الدولي.ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.وكان العراق، قد اعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة
العراق, أخبار العراق اليوم, رياضة
وزير الرياضة المصري يصل العراق لحضور افتتاح "خليجي 25"... صور
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وصل وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إلى مدينة البصرة العراقية لحضور حفل افتتاح ومنافسات بطولةِ "خليجي 25".
وذكرت وزارة الرياضة العراقية، أن وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على بطولة "خليجي 25"
أحمد المبرقع، كان في استقبال الوزير المصري في مطار البصرة الدولي.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة (6 – 19) يناير/ كانون الثاني 2023 في مدينة البصرة
، بمشاركة 8 منتخبات وهي السعودية، عمان، اليمن، قطر، الإمارات، الكويت والبحرين، إضافة البلد المضيف العراق.
وكان العراق
، قد اعلن إلغاء رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد لجميع الجنسيات وذلك لتسهيل حضور مبارايات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "الخليجي 25".
ويهدف القرار لدعم البطولة وتسهيل دخول الجمهور من جميع الجنسيات إلى العراق لمشاهدة المباريات.