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https://sputnikarabic.ae/20230106/وفاة-وديع-نجل-جورج-وسوف-إثر-مضاعفات-صحية-1072002299.html
وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية
وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية
فارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري، جورج وسّوف، اليوم الجمعة، الحياة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T22:21+0000
2023-01-06T22:26+0000
أخبار جورج وسوف
مجتمع
المجتمع الدولي
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ونعت نقابة الفنانين السورية، اليوم، الشاب وديع، في بيان، مؤكدة أنه توفي بأحد مستشفيات بيروت بعد معاناته من نزيف.وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".
https://sputnikarabic.ae/20220726/جورج-وسوف-يكشف-خضوعه-لعملية-جراحية-وطبيعتها-منعا-لتداول-أخبار-غير-صحيحة-1065591865.html
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أخبار جورج وسوف, المجتمع الدولي
أخبار جورج وسوف, المجتمع الدولي

وفاة وديع نجل جورج وسوف إثر مضاعفات صحية

22:21 GMT 06.01.2023 (تم التحديث: 22:26 GMT 06.01.2023)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
الفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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فارق الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري، جورج وسّوف، اليوم الجمعة، الحياة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.
ونعت نقابة الفنانين السورية، اليوم، الشاب وديع، في بيان، مؤكدة أنه توفي بأحد مستشفيات بيروت بعد معاناته من نزيف.
الفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
مجتمع
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
26 يوليو 2022, 11:28 GMT
وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.
وكتب على تويتر، الأتي: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".
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