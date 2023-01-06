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https://sputnikarabic.ae/20230106/-مئة-ألف-كوري-شمالي-يحضرون-اجتماعا-لدعم-قرارات-الحزب-الحاكم--1071977951.html
مئة ألف كوري شمالي يحضرون اجتماعا لدعم قرارات الحزب الحاكم
مئة ألف كوري شمالي يحضرون اجتماعا لدعم قرارات الحزب الحاكم
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، يوم الجمعة، أن حوالي 100 ألف مواطن من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ... 06.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-06T05:04+0000
2023-01-06T05:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.وقدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.وقال التقرير إن الحاضرين استمعوا إلى كلمات شفوية ألقاها عدد من المشاركين، تلتها مظاهرة حاشدة وحفل موسيقي ليلة رأس السنة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
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زعيم كوريا الشمالية, أخبار كوريا, كوريا الشمالية, العالم
زعيم كوريا الشمالية, أخبار كوريا, كوريا الشمالية, العالم

مئة ألف كوري شمالي يحضرون اجتماعا لدعم قرارات الحزب الحاكم

05:04 GMT 06.01.2023
© AFP 2022 / KCNA/KNSالاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
© AFP 2022 / KCNA/KNS
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، يوم الجمعة، أن حوالي 100 ألف مواطن من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ حضروا اجتماعا عُقد لدعم تنفيذ قرارات الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري.
موسكو - سبوتنيك. وعُقد الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
كوريا الجنوبية تهدد بتعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري إذا انتهكت جارتها الشمالية مجالها الجوي
4 يناير, 06:38 GMT
وقدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون تقريرا خلال الجلسة العامة التي استمرت في اليوم الثاني، يحدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز دفاع البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.
وفقا للتقرير، عقد الاجتماع يوم الخميس في ملعب عيد العمال في بيونغ يانغ. حضر الاجتماع كبار المسؤولين والعاملين في المؤسسات والمؤسسات الصناعية والمزارع ومجمع سانغوون للأسمنت، فضلا عن الشباب والطلاب.
وقال التقرير إن الحاضرين استمعوا إلى كلمات شفوية ألقاها عدد من المشاركين، تلتها مظاهرة حاشدة وحفل موسيقي ليلة رأس السنة.
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