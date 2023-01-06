https://sputnikarabic.ae/20230106/22--زيادة-نسبة-جرائم-السطو-والاغتصاب-في-نيويورك-خلال-2022-1071998601.html

22 % زيادة نسبة جرائم السطو والاغتصاب في نيويورك خلال 2022

22 % زيادة نسبة جرائم السطو والاغتصاب في نيويورك خلال 2022

ارتفعت معدلات الجرائم الكبرى التي تشمل الاغتصاب والسطو المسلح والسرقة في مدينة نيويورك الأمريكية بنسبة 22% في عام 2022. 06.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-06T18:44+0000

2023-01-06T18:44+0000

2023-01-06T18:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104559/34/1045593428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74d59a65ea96d823d9cb7da725048e5d.jpg

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، وفقا لإحصاءات نشرتها شرطة المدينة، إن جرائم القتل انخفضت العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2019، قبل انتشار وباء كورونا، لكن فئات أخرى من الجريمة، بما في ذلك السرقة والسطو، قادت الزيادة الإجمالية مقارنة بعام 2021.وتابعت الصحيفة أن الزيادة المفاجئة في جرائم السطو وجرائم أخرى بما في ذلك الاغتصاب أدت إلى زيادة بنسبة 22% في إجمالي الجرائم الكبرى في مدينة نيويورك، العام الماضي، مقارنة بعام 2021، على الرغم من الانخفاض الكبير في عمليات إطلاق النار والقتل.قال العمدة إريك آدامز، الذي أجرى حملته على وعد بتحسين السلامة العامة، في مؤتمر صحفي في مقر إدارة الشرطة، إن المدينة أحرزت تقدما، وأشاد بالجهود الشرطية في زيادة اعتقالات المسلحين وتخليص الأحياء الخمسة من الأسلحة والمخدرات غير المشروعة.ومع ذلك، قال العمدة إن المدينة يجب أن تقضي على عمليات السطو والسرقات الكبرى - وهي الفئات التي ساهمت في زيادة ما تعتبره جرائم كبرى العام الماضي، إلى 126،537 من 103،388 في عام 2021.وقال مايور آدامز، وهو نقيب في الشرطة، للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن لدينا المزيد لنفعله (..) يجب أن يكون سكان نيويورك آمنين بناء على الإحصاءات، ويجب أن يشعروا بالأمان بناء على ما يرونه. هذا هو التزامي: ضمان الشعور بالأمان".وبحسب المعطيات، تراجعت عمليات إطلاق النار والقتل في نيويورك أقل بكثير من الأرقام الضخمة في الثمانينيات والتسعينيات.قال كريستوفر هيرمان، الأستاذ المساعد في كلية جون جاي للعدالة الجنائية، إن الانخفاض في عمليات إطلاق النار لم يكن محسوسا بعد في بعض الأحياء التي ابتليت منذ فترة طويلة بالعنف المسلح، بما في ذلك براونزفيل وبوشويك في بروكلين؛ وسط هارلم وإينوود في مانهاتن؛ وإيست كونكورس وكارمونت في برونكس.الاعتقالات في نيويوركإجمالا، كان هناك 189777 عملية اعتقال على مستوى المدينة في عام 2022، بزيادة قدرها 22 % عن عام 2021.ومن بين هؤلاء، كان 47572 من الجرائم الأكثر خطورة: القتل والاغتصاب والسرقة وجناية الاعتداء والسطو والسرقات الكبرى وسرقة السيارات.ارتفع عدد الاعتقالات المرتبطة بحوادث إطلاق النار والقتل، 1411، بنحو 12% عن العام السابق.قال مايكل ليبيتري، رئيس استراتيجيات مكافحة الجريمة، إن المدينة شهدت أكبر عدد من الاعتقالات بالأسلحة النارية منذ 27 عاما. كان هناك 4627، العام الماضي.إطلاق النار والقتلكان هناك 433 جريمة قتل في 2022، بانخفاض نحو 11% منذ عام 2021 والأقل منذ عام 2019. وصلت عمليات القتل إلى أدنى مستوى لها منذ 22 عاما في عام 2017، عندما قُتل 292 شخصا فقط.في العام الماضي، تم إطلاق النار على نحو 300 شخص أقل من العام السابق. وتراجعت عمليات إطلاق النار في عام 2022 أيضا إلى 1،294، بانخفاض 17%.السرقاتساهمت السرقات والسطو بشكل كبير في زيادة إجمالية قدرها 22% في الجرائم الأكثر خطورة.وقال ليبيتري إن نحو عشرة آلاف شخص اعتقلوا بسبب السرقة، العام الماضي. وشهدت الشرطة زيادة بنسبة 37% في عمليات السطو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع بعض التحسن في الأشهر الثلاثة الماضية. نحو 17% من الذين تم القبض عليهم في عمليات السطو كانوا أقل من 18 عاما.الجريمة تحت الأرضقال مايكل كيمبر، رئيس النقل، في شبكة مترو الأنفاق، إن الجريمة زادت بنحو 30% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق. وجاءت الزيادة مع نمو عدد الركاب بشكل كبير من أدنى مستوياته في أول عامين من انتشار الوباء.

https://sputnikarabic.ae/20230106/أمريكا-مقتل-250-شخصا-في-أعمال-عنف-خلال-عطلة-رأس-السنة-1071997994.html

https://sputnikarabic.ae/20220708/ارتفاع-معدل-الجريمة-في-نيويورك-بنسبة-31-1064854643.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم