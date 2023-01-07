https://sputnikarabic.ae/20230107/أردوغان-ليس-لدينا-مشكلة-مع-اليونان-طالما-تخلت-عن-خطط-تمديد-حدودها-البحرية-في-بحر-إيجة-1072030617.html
أردوغان: ليس لدينا مشكلة مع اليونان طالما تخلت عن خطط تمديد حدودها البحرية في بحر إيجة
أردوغان: ليس لدينا مشكلة مع اليونان طالما تخلت عن خطط تمديد حدودها البحرية في بحر إيجة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة ليس لديها أي مشكلة مع اليونان في حال تخلت عن خططها لتمديد حدودها البحرية في بحر إيجة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T20:32+0000
2023-01-07T20:32+0000
2023-01-07T20:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقارير صحفية، فإن اليونان تخطط لتمديد حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميلا باتجاه جنوب وغرب جزيرة كريت.وذكرت تركيا إنها لن تسمح بتمدد المياه الإقليمية اليونانية ولو بميل واحد في بحر إيجة.وقال أردوغان: "أطلقنا (صاروخ) تايفون. ما هو مدى تايفون؟ 561 ميلا. ماذا فعل اليونانيون؟ أصابهم الذعر. على الفور جاءت العناوين الرئيسية للصحف: سيضربون أثينا. ليس لدينا مثل هذه المشكلة طالما أنكم لا تعبثون معنا في بحر إيجة".وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء اليونانية "AMNA" إن أثينا تسهم في تعزيز الأمن في المنطقة، وتتبع سياسة تستند إلى القانون الدولي.وقبل أيام، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة لن تسمح لأثينا بالتوسع "ولو ميلا واحدا" في المياه الإقليمية ببحر إيجه.وتقول تركيا إن اليونان تعمل على تسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجه، وتؤكد أنه أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923.بدورها ترفض اليونان اعتراضات تركيا وتعتبرها تتعارض مع القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20221217/تركيا-مقاتلات-يونانية-حاولت-عرقلة-مهمة-للناتو-في-بحر-إيجة-1071307173.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
أردوغان: ليس لدينا مشكلة مع اليونان طالما تخلت عن خطط تمديد حدودها البحرية في بحر إيجة
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة ليس لديها أي مشكلة مع اليونان في حال تخلت عن خططها لتمديد حدودها البحرية في بحر إيجة.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتقارير صحفية، فإن اليونان تخطط لتمديد حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميلا باتجاه جنوب وغرب جزيرة كريت.
17 ديسمبر 2022, 18:40 GMT
وذكرت تركيا إنها لن تسمح بتمدد المياه الإقليمية اليونانية ولو بميل واحد في بحر
إيجة.
وقال أردوغان: "أطلقنا (صاروخ) تايفون. ما هو مدى تايفون؟ 561 ميلا. ماذا فعل اليونانيون؟ أصابهم الذعر. على الفور جاءت العناوين الرئيسية للصحف: سيضربون أثينا. ليس لدينا مثل هذه المشكلة طالما أنكم لا تعبثون معنا في بحر إيجة".
وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي
، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء اليونانية "AMNA" إن أثينا تسهم في تعزيز الأمن في المنطقة، وتتبع سياسة تستند إلى القانون الدولي.
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة لن تسمح لأثينا بالتوسع "ولو ميلا واحدا" في المياه الإقليمية ببحر إيجه.
وتقول تركيا إن اليونان تعمل على تسليح جزرها بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجه، وتؤكد أنه أمر محظور بموجب معاهدة لوزان لعام 1923.
بدورها ترفض اليونان اعتراضات تركيا وتعتبرها تتعارض مع القانون الدولي.