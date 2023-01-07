https://sputnikarabic.ae/20230107/أكراد-من-أنحاء-أوروبا-ينظمون-تظاهرات-احتجاجا-على-هجوم--باريس-1072022791.html
أكراد من أنحاء أوروبا ينظمون تظاهرات احتجاجا على هجوم باريس
أكراد من أنحاء أوروبا ينظمون تظاهرات احتجاجا على هجوم باريس
نظمت مجموعات كردية من أنحاء فرنسا وأوروبا مسيرات في باريس، اليوم السبت، تعبيرًا عن غضبها على خلفية جريمة قتل لم يكشف عن هوية مرتكبها لثلاث ناشطات كرديات في... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T15:29+0000
2023-01-07T15:29+0000
2023-01-07T15:29+0000
أخبار باريس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010224_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0ca0dfcc431a179c1960c1aaa6cf49b.jpg
ونعى المتظاهرون أيضا ثلاثة أشخاص قُتلوا خارج مركز ثقافي كردي في باريس قبل أسبوعين، وهو ما وصفه ممثلو الادعاء بهجوم عنصري.ونقلت نحو 12 حافلة قادمة من ألمانيا وهولندا وسويسرا، وبلجيكا، برفقة الشرطة، نشطاء أكراد إلى نقطة انطلاق المسيرة بالقرب من محطة قطار جار دو نورد شمالي باريس.جاء تنظيم التظاهرة إحياءً للذكرى العاشرة لمقتل سكينة كانسيز وفيدان دوجان وليلى سايلميز في 9 يناير/ كانون الثاني 2013.كانت شرطة باريس في حالة تأهب، اليوم، بعد مناوشات في التجمعات الكردية في الماضي، لا سيما ردا على إطلاق النار الشهر الماضي.بعد هجوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغ المهاجم المشتبه به المحققين أن لديه كراهية "مرضية" للأجانب غير الأوروبيين، بحسب ممثلي الادعاء.ووجهت إليه اتهامات أولية بارتكاب جريمة قتل بدوافع عنصرية، رغم أن نشطاء أكراد يشتبهون في أن الهجوم كان بدوافع سياسية.
https://sputnikarabic.ae/20221225/الادعاء-الفرنسي-منفذ-هجوم-باريس-أراد-قتل-المهاجرين-1071586334.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010224_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f153fd9e633db8935b2e09e8dbb92f35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باريس
أكراد من أنحاء أوروبا ينظمون تظاهرات احتجاجا على هجوم باريس
تابعنا عبر
نظمت مجموعات كردية من أنحاء فرنسا وأوروبا مسيرات في باريس، اليوم السبت، تعبيرًا عن غضبها على خلفية جريمة قتل لم يكشف عن هوية مرتكبها لثلاث ناشطات كرديات في العاصمة الفرنسية قبل 10 سنوات
ونعى المتظاهرون أيضا ثلاثة أشخاص قُتلوا خارج مركز ثقافي كردي في باريس
قبل أسبوعين، وهو ما وصفه ممثلو الادعاء بهجوم عنصري.
25 ديسمبر 2022, 15:59 GMT
ونقلت نحو 12 حافلة قادمة من ألمانيا وهولندا وسويسرا، وبلجيكا، برفقة الشرطة، نشطاء أكراد
إلى نقطة انطلاق المسيرة بالقرب من محطة قطار جار دو نورد شمالي باريس.
جاء تنظيم التظاهرة إحياءً للذكرى العاشرة لمقتل سكينة كانسيز وفيدان دوجان وليلى سايلميز في 9 يناير/ كانون الثاني 2013.
كانت شرطة باريس في حالة تأهب، اليوم، بعد مناوشات في التجمعات الكردية في الماضي، لا سيما ردا على إطلاق النار الشهر الماضي.
بعد هجوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أبلغ المهاجم المشتبه به المحققين أن لديه كراهية "مرضية" للأجانب غير الأوروبيين، بحسب ممثلي الادعاء.
ووجهت إليه اتهامات أولية بارتكاب جريمة قتل بدوافع عنصرية، رغم أن نشطاء أكراد يشتبهون في أن الهجوم كان بدوافع سياسية.