https://sputnikarabic.ae/20230107/أنقرة-تناقش-مع-موسكو-تأجيل-الدفع-مقابل-الغاز-1072003123.html

أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز

أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز

أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار تركيا اليوم

أخبار روسيا اليوم

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اسطنبول – سبوتنيك. وقال دونماز، لقناة "هابرتورك": "العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة".وأضاف: "نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا".ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا للغاز الطبيعي.

https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html

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