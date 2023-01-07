عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/أنقرة-تناقش-مع-موسكو-تأجيل-الدفع-مقابل-الغاز-1072003123.html
أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز
أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T01:37+0000
2023-01-07T01:37+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
اسطنبول – سبوتنيك. وقال دونماز، لقناة "هابرتورك": "العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة".وأضاف: "نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا".ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا للغاز الطبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم

أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز

01:37 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / Eric Piermont
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي.
اسطنبول – سبوتنيك. وقال دونماز، لقناة "هابرتورك": "العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة".
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد حريق في خط غاز روسي
20 ديسمبر 2022, 12:53 GMT
وأضاف: "نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا".
ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا للغاز الطبيعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала