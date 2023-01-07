https://sputnikarabic.ae/20230107/أنقرة-تناقش-مع-موسكو-تأجيل-الدفع-مقابل-الغاز-1072003123.html
أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز
أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T01:37+0000
2023-01-07T01:37+0000
2023-01-07T01:37+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a42929b4831f2a659f8fb293c6f0284.jpg
اسطنبول – سبوتنيك. وقال دونماز، لقناة "هابرتورك": "العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة".وأضاف: "نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا".ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا للغاز الطبيعي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103939/93/1039399387_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2c06af7f36baae60e2c62070db38858b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أنقرة تناقش مع موسكو تأجيل الدفع مقابل الغاز
تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن أنقرة تجري مع موسكو مفاوضات حول تأجيل الدفع مقابل الغاز الطبيعي.
اسطنبول – سبوتنيك
. وقال دونماز، لقناة "هابرتورك": "العقود التي تم إبرامها سابقاً مع روسيا ما زالت فعالة، ونحن نجري مع روسيا مفاوضات حول جوانب عديدة".
20 ديسمبر 2022, 12:53 GMT
وأضاف: "نناقش الآن مسائل كثيرة، بما فيها تأجيل الدفع. أمن واستقرار التوريدات الآن أهم قضية. حتى الآن لم نواجه أي مشكلة مع روسيا".
ويشار إلى أن روسيا تغطي 44 بالمئة من احتياجات تركيا
للغاز الطبيعي.