https://sputnikarabic.ae/20230107/أوكرانيا-تحث-ألمانيا-على-الإسراع-بتوريد-أسلحة-جديدة-لها-1072010220.html
أوكرانيا تحث ألمانيا على الإسراع بتوريد أسلحة جديدة لها
أوكرانيا تحث ألمانيا على الإسراع بتوريد أسلحة جديدة لها
أعلن أندري ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، في مقابلة مع RedaktionsNetzwerk Deutschland أن رفع الحظر القائم سابقًا على نقل المركبات المدرعة الألمانية إلى... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:02+0000
2023-01-07T10:02+0000
2023-01-07T10:32+0000
أخبار أوكرانيا
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هكذا علق على قرار ألمانيا بنقل حوالي 40 مركبة قتال مشاة من طراز Marder إلى أوكرانيا.كما نشر نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك على تويتر نداءً إلى الحلفاء الغربيين يطالب فيه بمزيد من الأسلحة.وكتب: "نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير: ليس فقط الدبابات القتالية، ولكن أيضًا المقاتلات الغربية، والسفن الحربية، والغواصات، والصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، وبنفس المقدار الذي قدمته الولايات المتحدة في عام 1941 بموجب قانون الإعارة والتأجير". وكتب "أكثر من ذلك بكثير" بالأحرف الكبيرة.في اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.وانتقد ميلنيك، أثناء توليه منصب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، السلطات الألمانية لترددها في مسألة نقل الأسلحة المطلوبة إلى كييف لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.هكذا، في الصيف الماضي، حث الدبلوماسي برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات Leopard-1 ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أوكرانيا تحث ألمانيا على الإسراع بتوريد أسلحة جديدة لها
10:02 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 07.01.2023) تابعنا عبر
أعلن أندري ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، في مقابلة مع RedaktionsNetzwerk Deutschland أن رفع الحظر القائم سابقًا على نقل المركبات المدرعة الألمانية إلى كييف يجب أن يعني إمكانية توريد أنواع أخرى من الأسلحة الأكثر خطورة.
هكذا علق على قرار ألمانيا بنقل حوالي 40 مركبة قتال مشاة من طراز Marder إلى أوكرانيا.
كما نشر نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك على تويتر نداءً إلى الحلفاء الغربيين يطالب فيه بمزيد من الأسلحة.
وكتب: "نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير: ليس فقط الدبابات القتالية، ولكن أيضًا المقاتلات الغربية، والسفن الحربية، والغواصات، والصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي، وبنفس المقدار الذي قدمته الولايات المتحدة في عام 1941 بموجب قانون الإعارة والتأجير". وكتب "أكثر من ذلك بكثير" بالأحرف الكبيرة.
في اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.
وانتقد ميلنيك، أثناء توليه منصب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، السلطات الألمانية لترددها في مسألة نقل الأسلحة المطلوبة إلى كييف
لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.
هكذا، في الصيف الماضي، حث الدبلوماسي برلين على تزويد أوكرانيا بدبابات Leopard-1 ومركبات مشاة قتالية من طراز ماردر.