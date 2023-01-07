https://sputnikarabic.ae/20230107/أوكرانيا-تطالب-الغرب-بالمزيد-من-الدبابات-والطائرات-والغواصات-والصواريخ-1072008940.html
أوكرانيا تطالب الغرب بالمزيد من الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ
أوكرانيا تطالب الغرب بالمزيد من الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ
نشر نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك على تويتر نداءً إلى الحلفاء الغربيين يطالب فيه بمزيد من الأسلحة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:47+0000
2023-01-07T09:47+0000
2023-01-07T09:47+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب: "نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير: ليس فقط الدبابات القتالية، ولكن أيضًا المقاتلات الغربية، والسفن الحربية، والغواصات، والصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي - وبنفس المقدار الذي قدمته الولايات المتحدة في عام 1941 بموجب قانون الإعارة والتأجير". وكتب "أكثر من ذلك بكثير" بالأحرف الكبيرة.في اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تطالب الغرب بالمزيد من الدبابات والطائرات والغواصات والصواريخ
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نشر نائب وزير خارجية أوكرانيا أندريه ميلنيك على تويتر نداءً إلى الحلفاء الغربيين يطالب فيه بمزيد من الأسلحة.
وكتب: "نحن بحاجة إلى أكثر من ذلك بكثير: ليس فقط الدبابات القتالية، ولكن أيضًا المقاتلات الغربية، والسفن الحربية، والغواصات، والصواريخ الباليستية، وأنظمة الدفاع الجوي - وبنفس المقدار الذي قدمته الولايات المتحدة في عام 1941 بموجب قانون الإعارة والتأجير". وكتب "أكثر من ذلك بكثير" بالأحرف الكبيرة.
في اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لتزويد سلطات كييف بمركبات برادلي القتالية للمشاة، ومركبات مشاة قتالية ألمانية من طراز ماردير وبطارية إضافية من أنظمة صواريخ باتريوت. أدانت السفارة الروسية في ألمانيا قرار برلين، واعتبره الجانب الروسي خطوة نحو مزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.