https://sputnikarabic.ae/20230107/إسرائيل-لابيد-ردا-على-إصلاحات-وزير-العدل-محاولة-إجرامية-لتهديد-القضاة-1072030461.html

إسرائيل... لابيد ردا على "إصلاحات" وزير العدل: محاولة إجرامية لتهديد القضاة

إسرائيل... لابيد ردا على "إصلاحات" وزير العدل: محاولة إجرامية لتهديد القضاة

وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، توقيت الإصلاحات التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين ويسعى لإدخالها على منظومة القضاء بأنه "محاولة إجرامية لتهديد... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T20:19+0000

2023-01-07T20:19+0000

2023-01-07T20:19+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

بنيامين نتنياهو

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وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "لا يوجد شخص واحد يعتقد أن ياريف ليفين قد قدم خطته لتدمير النظام القضائي بالصدفة قبل يوم من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي. لقد كانت محاولة إجرامية لتهديد القضاة".وتنظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) في عدة طعون ضد تعيين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني آرييه درعي وزيرا للصحة في حكومة بنيامين نتنياهو، رغم إدانته العام الماضي بجرائم ضريبية جنائية مع حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وإدانته عام 1999 بالرشوة وقضائه 22 شهرا بالسجن.والأربعاء الماضي، كشف وزير العدل ليفين عن خطة لتقييد المحكمة العليا و"إصلاح" القضاء الإسرائيلي.وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وإصلاحات ليفين.وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230107/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-ضد-حكومة-نتنياهو-فيديو-1072028932.html

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