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https://sputnikarabic.ae/20230107/إصابة-مدني-في-هورليفكا-بدونيتسك-أثناء-قصف-القوات-الأوكرانية-1072003409.html
إصابة مدني في هورليفكا بدونيتسك أثناء قصف القوات الأوكرانية
إصابة مدني في هورليفكا بدونيتسك أثناء قصف القوات الأوكرانية
قال عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، إن امرأة أصيبت في قصف القوات الأوكرانية للمدينة الواقعة في منطقة دونيتسك. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T02:30+0000
2023-01-07T02:30+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال بريخودكو على تيليغرام: "نتيجة للقصف الذي شنه المسلحون الأوكرانيون في منطقة هورليفكا السكنية... أصيب مدني من هورليفكا".وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية (JCCC) إن القوات الأوكرانية قصفت هورليفكا مرتين بين عشية وضحاها، باستخدام قذائف مدفعية 155 ملم.كما قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، وكذلك قرية هولميفسكي في بلدية هورليفكا، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230105/قصف-أوكراني-يستهدف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-ويسفر-عن-أضرار-مادية-1071947760.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

إصابة مدني في هورليفكا بدونيتسك أثناء قصف القوات الأوكرانية

02:30 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال عمدة مدينة هورليفكا، إيفان بريخودكو، إن امرأة أصيبت في قصف القوات الأوكرانية للمدينة الواقعة في منطقة دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال بريخودكو على تيليغرام: "نتيجة للقصف الذي شنه المسلحون الأوكرانيون في منطقة هورليفكا السكنية... أصيب مدني من هورليفكا".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قصف أوكراني يستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك ويسفر عن أضرار مادية
5 يناير, 08:55 GMT
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية (JCCC) إن القوات الأوكرانية قصفت هورليفكا مرتين بين عشية وضحاها، باستخدام قذائف مدفعية 155 ملم.
كما قصفت القوات الأوكرانية منطقتين في مدينة دونيتسك، وكذلك قرية هولميفسكي في بلدية هورليفكا، في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.
وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكريا، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
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Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
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