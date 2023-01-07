https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-دعوى-قضائية-ضد-ترامب-بشأن-وفاة-ضابط-شرطة-الكابيتول-الذي-توفي-أثناء-التمرد--1072002881.html
إعلام: دعوى قضائية ضد ترامب بشأن وفاة ضابط شرطة الكابيتول الذي توفي أثناء التمرد
إعلام: دعوى قضائية ضد ترامب بشأن وفاة ضابط شرطة الكابيتول الذي توفي أثناء التمرد
كشفت وثائق المحكمة أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، وشخصين آخرين شاركوا في تمرد الكابيتول قبل عامين يقاضون بسبب وفاة ضابط شرطة الكابيتول، براين سيكنيك، في يناير... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T00:38+0000
2023-01-07T00:38+0000
2023-01-07T00:38+0000
الكونغرس الأمريكي
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جلسات استماع الكونغرس
ترامب
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الدعوى القضائية يوم الجمعة إن: "الانتقال السلمي للسلطة هو سر للديمقراطية الأمريكية، وقد دنس المدعى عليه دونالد ترامب، إلى جانب متآمرين آخرين، هذا الانتقال المنظم من خلال حملة من الأكاذيب والخطاب الحارق الذي أدى إلى نهب مبنى الكابيتول الأمريكي كجزء من جهد تمرد في 6 يناير 2021 من قبل المدعى عليهما جوليان خاطر وجورج تانيوس، وغيرهم الكثير".وأضافت الدعوى إن "هذا الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي كلف ضابط الكابيتول الأمريكي براين سيكنيك، الذي كان يدافع بشجاعة عن مهد الديمقراطية الأمريكية، حياته".ويتم رفع الدعوى القضائية من قبل شريكة سيكنيك منذ فترة طويلة، ساندرا غارزا، التي تسعى للحصول على 10 ملايين دولار من ترامب وخاطر وتانيوس.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن غارزا مسؤول عن تركة سيكنيك بعد وفاته.وتجادل غارزا بأن ترامب لعب دورا رئيسيا في وفاة شريكها.وقبل عامين، اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي لمنع الكونغرس من التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وأطلق الحادث تحقيقات لجنة الكونغرس والتحقيقات الفيدرالية التي شهدت اتهام أكثر من 950 شخصا بتورطهم.
https://sputnikarabic.ae/20221229/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-تسحب-استدعاء-ترامب-1071740906.html
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الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, جلسات استماع الكونغرس, ترامب, العالم
الكونغرس الأمريكي, اقتحام الكونغرس, جلسات استماع الكونغرس, ترامب, العالم
إعلام: دعوى قضائية ضد ترامب بشأن وفاة ضابط شرطة الكابيتول الذي توفي أثناء التمرد
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كشفت وثائق المحكمة أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، وشخصين آخرين شاركوا في تمرد الكابيتول قبل عامين يقاضون بسبب وفاة ضابط شرطة الكابيتول، براين سيكنيك، في يناير 2021.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الدعوى القضائية يوم الجمعة إن: "الانتقال السلمي للسلطة هو سر للديمقراطية الأمريكية، وقد دنس المدعى عليه دونالد ترامب، إلى جانب متآمرين آخرين، هذا الانتقال المنظم من خلال حملة من الأكاذيب والخطاب الحارق الذي أدى إلى نهب مبنى الكابيتول الأمريكي كجزء من جهد تمرد في 6 يناير 2021 من قبل المدعى عليهما جوليان خاطر وجورج تانيوس، وغيرهم الكثير".
29 ديسمبر 2022, 15:03 GMT
وأضافت الدعوى إن "هذا الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي كلف ضابط الكابيتول الأمريكي براين سيكنيك، الذي كان يدافع بشجاعة عن مهد الديمقراطية الأمريكية، حياته".
ويتم رفع الدعوى القضائية من قبل شريكة سيكنيك منذ فترة طويلة، ساندرا غارزا، التي تسعى للحصول على 10 ملايين دولار من ترامب وخاطر وتانيوس.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن غارزا مسؤول عن تركة سيكنيك بعد وفاته.
وتجادل غارزا بأن ترامب لعب دورا رئيسيا في وفاة شريكها.
وقبل عامين، اقتحم مؤيدو ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي لمنع الكونغرس من التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأطلق الحادث تحقيقات لجنة الكونغرس
والتحقيقات الفيدرالية التي شهدت اتهام أكثر من 950 شخصا بتورطهم.