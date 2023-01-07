https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-سلوك-زيلينسكي-يكشف-خطط-الناتو-لروسيا-1072007402.html
إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا
إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا
كتبت صحيفة غلوبال تايمز أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدنة عيد الميلاد أظهر أن الصراع في أوكرانيا وصل... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:44+0000
2023-01-07T08:44+0000
2023-01-07T08:44+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خبراء صينيين استشهدت بهم الصحيفة، فإن عملية مفاوضات السلام بين الطرفين تؤخر المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول الغربية إلى كييف.ويقول المحللون: "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تظهر أن الغرب لا يزال يستغل كل فرصة لإبعاد روسيا عن قدميها بدلا من نزع فتيل الموقف".ووفقا لتوقعاتهم، فإن الجمود في ساحة المعركة سيستمر حتى تجلس القوات المشاركة في المواجهة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على طاولة المفاوضات.ووفقا للصحيفة فإن "مفتاح حل الأزمة يقع على عاتق طرفي الصراع والقوى المشاركة فيه ، مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير. ورفض زيلينسكي اقتراح التهدئة ووصفه بأنه "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-4000-صاروخ-1072004259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا
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كتبت صحيفة غلوبال تايمز أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدنة عيد الميلاد أظهر أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.
وبحسب خبراء صينيين استشهدت بهم الصحيفة، فإن عملية مفاوضات السلام بين الطرفين تؤخر المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول الغربية إلى كييف.
ويقول المحللون: "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تظهر أن الغرب لا يزال يستغل كل فرصة لإبعاد روسيا عن قدميها بدلا من نزع فتيل الموقف".
ووفقا لتوقعاتهم، فإن الجمود في ساحة المعركة سيستمر حتى تجلس القوات المشاركة في المواجهة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على طاولة المفاوضات.
ووفقا للصحيفة فإن "مفتاح حل الأزمة يقع على عاتق طرفي الصراع والقوى المشاركة فيه ، مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير. ورفض زيلينسكي اقتراح التهدئة ووصفه بأنه "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.