عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-سلوك-زيلينسكي-يكشف-خطط-الناتو-لروسيا-1072007402.html
إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا
إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا
كتبت صحيفة غلوبال تايمز أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدنة عيد الميلاد أظهر أن الصراع في أوكرانيا وصل... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:44+0000
2023-01-07T08:44+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وبحسب خبراء صينيين استشهدت بهم الصحيفة، فإن عملية مفاوضات السلام بين الطرفين تؤخر المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول الغربية إلى كييف.ويقول المحللون: "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تظهر أن الغرب لا يزال يستغل كل فرصة لإبعاد روسيا عن قدميها بدلا من نزع فتيل الموقف".ووفقا لتوقعاتهم، فإن الجمود في ساحة المعركة سيستمر حتى تجلس القوات المشاركة في المواجهة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على طاولة المفاوضات.ووفقا للصحيفة فإن "مفتاح حل الأزمة يقع على عاتق طرفي الصراع والقوى المشاركة فيه ، مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير. ورفض زيلينسكي اقتراح التهدئة ووصفه بأنه "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
https://sputnikarabic.ae/20230107/الولايات-المتحدة-تسلم-أوكرانيا-4000-صاروخ-1072004259.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: سلوك زيلينسكي يكشف خطط الناتو لروسيا

08:44 GMT 07.01.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كتبت صحيفة غلوبال تايمز أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدنة عيد الميلاد أظهر أن الصراع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.
وبحسب خبراء صينيين استشهدت بهم الصحيفة، فإن عملية مفاوضات السلام بين الطرفين تؤخر المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول الغربية إلى كييف.
ويقول المحللون: "حزمة المساعدات العسكرية الجديدة تظهر أن الغرب لا يزال يستغل كل فرصة لإبعاد روسيا عن قدميها بدلا من نزع فتيل الموقف".
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا 4000 صاروخ
05:09 GMT
ووفقا لتوقعاتهم، فإن الجمود في ساحة المعركة سيستمر حتى تجلس القوات المشاركة في المواجهة، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، على طاولة المفاوضات.
ووفقا للصحيفة فإن "مفتاح حل الأزمة يقع على عاتق طرفي الصراع والقوى المشاركة فيه ، مثل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وأصدر الرئيس فلاديمير بوتين تعليماته لوزير الدفاع سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير. ورفض زيلينسكي اقتراح التهدئة ووصفه بأنه "غطاء" لتعزيز المواقف الروسية على خط المواجهة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала