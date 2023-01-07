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https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-يتحدث-عن-الدرس-الذي-تعلمه-بوتين-من-غورباتشوف-1072007656.html
إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف
إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف
استخلص فلاديمير بوتين استنتاجات من موقف الناتو تجاه روسيا في التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة جونجي فيلت. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:57+0000
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روسيا
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يقول المنشور: "تخلى ميخائيل غورباتشوف عن طموحاته واستسلم لمطالبة الناتو بالسيطرة على كل أوروبا الشرقية. لقد تعلم بوتين هذا الدرس".في الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن الأخبار المتعلقة بتسليم الدبابات الأولى من ترسانات الحلف إلى أوكرانيا هي محاولة لاختبار مدى صبر روسيا في عدم الاستجابة لتحديات الناتو.
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روسيا

إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف

08:57 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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استخلص فلاديمير بوتين استنتاجات من موقف الناتو تجاه روسيا في التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة جونجي فيلت.
يقول المنشور: "تخلى ميخائيل غورباتشوف عن طموحاته واستسلم لمطالبة الناتو بالسيطرة على كل أوروبا الشرقية. لقد تعلم بوتين هذا الدرس".
في الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن الأخبار المتعلقة بتسليم الدبابات الأولى من ترسانات الحلف إلى أوكرانيا هي محاولة لاختبار مدى صبر روسيا في عدم الاستجابة لتحديات الناتو.
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