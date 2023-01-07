https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-يتحدث-عن-الدرس-الذي-تعلمه-بوتين-من-غورباتشوف-1072007656.html
إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف
إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف
استخلص فلاديمير بوتين استنتاجات من موقف الناتو تجاه روسيا في التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة جونجي فيلت. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:57+0000
2023-01-07T08:57+0000
2023-01-07T08:57+0000
روسيا
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يقول المنشور: "تخلى ميخائيل غورباتشوف عن طموحاته واستسلم لمطالبة الناتو بالسيطرة على كل أوروبا الشرقية. لقد تعلم بوتين هذا الدرس".في الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن الأخبار المتعلقة بتسليم الدبابات الأولى من ترسانات الحلف إلى أوكرانيا هي محاولة لاختبار مدى صبر روسيا في عدم الاستجابة لتحديات الناتو.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065331274_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d5520f3922f1bd2c514c16a90c926f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام يتحدث عن الدرس الذي تعلمه بوتين من غورباتشوف
تابعنا عبر
استخلص فلاديمير بوتين استنتاجات من موقف الناتو تجاه روسيا في التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة جونجي فيلت.
يقول المنشور: "تخلى ميخائيل غورباتشوف عن طموحاته واستسلم لمطالبة الناتو بالسيطرة على كل أوروبا الشرقية. لقد تعلم بوتين هذا الدرس
".
في الوقت نفسه، يشير المقال إلى أن الأخبار المتعلقة بتسليم الدبابات الأولى من ترسانات الحلف إلى أوكرانيا هي محاولة لاختبار مدى صبر روسيا في عدم الاستجابة لتحديات الناتو.