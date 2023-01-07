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https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلام-يتحدث-كيف-طعنت-أوكرانيا-المجر-بسكين-في-الظهر-1072004039.html
إعلام يتحدث كيف "طعنت أوكرانيا المجر بسكين في الظهر"
إعلام يتحدث كيف "طعنت أوكرانيا المجر بسكين في الظهر"
ذكرت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية أن أوكرانيا تنتهج سياسة غير ودية للغاية تجاه المجر، التي كانت ذات يوم دولة صديقة لها. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T04:36+0000
2023-01-07T04:36+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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أشار الكاتب بيتر فيهر إلى أن المجر كانت من بين أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أوكرانيا في عام 1991 واتبع سياسة ودية تجاه كييف.وفقًا للمؤلف، ومع ذلك، بعد الثورة البرتقالية لعام 2004، عاد النازيون الذين دعموا الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية وأحفادهم إلى أوكرانيا. وبسبب هذا، أصبحت سياسة كييف الخارجية مضطربة أكثر فأكثر، ووصل هؤلاء النازيون "بمساعدة أمريكية هادئة" إلى السلطة في النهاية.نشأ التوتر في العلاقات بين كييف وبودابست على خلفية المناقشات حول قانون التعليم الأوكراني، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية التعليم بلغات الأقليات القومية. دخل القانون حيز التنفيذ في 28 سبتمبر/أيلول 2017 وكان من المقرر تقديمه على مراحل بحلول نهاية عام 2020.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام يتحدث كيف "طعنت أوكرانيا المجر بسكين في الظهر"

04:36 GMT 07.01.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay نهر دانوب في بودابست، المجر
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Photo / Dan Novac/Pixabay
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ذكرت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية أن أوكرانيا تنتهج سياسة غير ودية للغاية تجاه المجر، التي كانت ذات يوم دولة صديقة لها.
أشار الكاتب بيتر فيهر إلى أن المجر كانت من بين أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أوكرانيا في عام 1991 واتبع سياسة ودية تجاه كييف.
وفقًا للمؤلف، ومع ذلك، بعد الثورة البرتقالية لعام 2004، عاد النازيون الذين دعموا الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية وأحفادهم إلى أوكرانيا. وبسبب هذا، أصبحت سياسة كييف الخارجية مضطربة أكثر فأكثر، ووصل هؤلاء النازيون "بمساعدة أمريكية هادئة" إلى السلطة في النهاية.

اختتم الصحفي: "لم يمضي وقت على انتظار النتيجة، حيث تم في عام 2017 إعداد قانون أوكراني جديد بشأن التعليم، والذي تم إعداده بوضوح" لإخراج "اللغة المجرية من زاكاراباتيا. وعندما وصل زيلينسكي إلى السلطة، وعد بتغيير القانون، ووضع التشريع الجديد المجريين في وضع أكثر حرمانا. ردًا على المشاعر المعادية للمجر، قال وزير الخارجية والتجارة بيتر سزيجارتو في عام 2017: "لقد طعنت أوكرانيا المجر في ظهرها".

نشأ التوتر في العلاقات بين كييف وبودابست على خلفية المناقشات حول قانون التعليم الأوكراني، مما يقلل بشكل كبير من إمكانية التعليم بلغات الأقليات القومية. دخل القانون حيز التنفيذ في 28 سبتمبر/أيلول 2017 وكان من المقرر تقديمه على مراحل بحلول نهاية عام 2020.
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