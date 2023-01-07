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إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230107/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مناطق-خاركيف-وبولتافا-ودنيبروبتروفسك-بأوكرانيا-1072032557.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا
انطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا، في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في البلاد. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T22:19+0000
2023-01-07T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات من الغارات الجوية صدرت في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، على تيليغرام في وقت متأخر من ليلة السبت إنه سمع العديد من الانفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية بعد الانفجارات الأولية.ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في نوفمبر إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في ديسمبر إنه في هذا الوقت، من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى 100٪، وهذا هو السبب في أن انقطاع التيار الكهربائي المقرر لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230107/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-خاركيف-بأوكرانيا-1072032586.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا

22:19 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 07.01.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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انطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا، في وقت متأخر من ليلة السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة عبر الإنترنت أن تحذيرات من الغارات الجوية صدرت في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
سماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركيف بأوكرانيا
22:31 GMT
وقال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة زابوروجيه الإقليمية، على تيليغرام في وقت متأخر من ليلة السبت إنه سمع العديد من الانفجارات في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا وانطلقت صفارات الإنذار للغارات الجوية بعد الانفجارات الأولية.
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في نوفمبر إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في ديسمبر إنه في هذا الوقت، من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى 100٪، وهذا هو السبب في أن انقطاع التيار الكهربائي المقرر لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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