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https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تحتج-لدى-فيفا-على-تسمية-خليجي-25-بـكأس-الخليج-العربي-1072018913.html
إيران تحتج لدى "فيفا" على تسمية خليجي 25 بـ"كأس الخليج العربي"
إيران تحتج لدى "فيفا" على تسمية خليجي 25 بـ"كأس الخليج العربي"
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة "خليجي 25" المقامة حاليًا في مدينة... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:34+0000
2023-01-07T13:34+0000
رياضة
إيران
أخبار إيران
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وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى فيفا، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.
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رياضة, إيران, أخبار إيران
رياضة, إيران, أخبار إيران

إيران تحتج لدى "فيفا" على تسمية خليجي 25 بـ"كأس الخليج العربي"

13:34 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة "خليجي 25" المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.
وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى فيفا، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.

وأوضح البيان أن "الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة او القديمة ومثبت في أطلس العالم"، بحسب وصفه.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".
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يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.
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