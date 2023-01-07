https://sputnikarabic.ae/20230107/إيران-تعلن-تقديم-لائحة-الاتهام-في-قضية-اغتيال-العالم-النووي-محسن-فخري-زادة-إلى-المحكمة-1072008819.html
إيران تعلن تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة إلى المحكمة
إيران تعلن تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة إلى المحكمة
أعلنت إيران، اليوم السبت، "تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، إلى المحكمة". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:45+0000
2023-01-07T09:45+0000
2023-01-07T09:45+0000
إيران
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وقال مساعد الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن "لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة قد قدمت إلى المحكمة وسيتم النظر فيها قريبا"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، إن "الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الـ 14 شخصا، هي الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".وتم اغتياله العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زادة هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20220531/قائمة-بـ8-عمليات-اغتيال-استهدفت-علماء-ومسؤولين-إيرانيين-1062924437.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تعلن تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة إلى المحكمة
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أعلنت إيران، اليوم السبت، "تقديم لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، إلى المحكمة".
وقال مساعد الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، إن "لائحة الاتهام في قضية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة قد قدمت إلى المحكمة وسيتم النظر فيها قريبا"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا
في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.
وقال المدعي العام في طهران علي صالحي، إن "الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الـ 14 شخصا، هي الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".
وتم اغتياله العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.
وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل
، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".
وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زادة هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.