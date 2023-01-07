https://sputnikarabic.ae/20230107/اتهام-ماكرون-بانتهاك-المحرمات-العسكرية-في-أوكرانيا-1072004860.html
اتهام ماكرون بانتهاك المحرمات العسكرية في أوكرانيا
اتهام ماكرون بانتهاك المحرمات العسكرية في أوكرانيا
كسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة عسكرية غير معلن عنها بإرسال مركبات قتال مشاة AMX-10 RC إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة التلغراف. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T06:11+0000
2023-01-07T06:11+0000
2023-01-07T06:11+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وقال كاتب العمود جو بارنز ونيك جوتريدج: "للوهلة الأولى، لا تبدو مركبات قتال المشاة AMX-10 RC المزودة بمدفع 105 ملم شيئًا مميزًا. ولكن بفضل هذه الهدية، كانت فرنسا أول من أرسل مركبات قتالية غربية الصنع إلى كييف. تم تجاوز الخط الأحمر، وكسر المحظور العسكري".وأضاف أن ماكرون تجاوز بمبادرته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التي كانت من بين قادة الدعم العسكري لأوكرانيا.قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع الصحيفة، إن بريطانيا تحت حكم بوريس جونسون كانت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، لكن خليفته ريشي سوناك "يشكك في ولاء كييف" ويقترح إعادة النظر في برنامج الدعم لأوكرانيا.في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي، إن باريس ستزود كييف بمركبات مدرعة أو دبابات AMX-10RC ذات العجلات. بدوره، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي يوم الخميس، على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. أعلنت ألمانيا عن استعدادها لتزويد كييف بمركبة ماردر ونظام الدفاع الجوي باتريوت.
أخبار فرنسا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
اتهام ماكرون بانتهاك المحرمات العسكرية في أوكرانيا
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كسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قاعدة عسكرية غير معلن عنها بإرسال مركبات قتال مشاة AMX-10 RC إلى أوكرانيا، حسبما كتبت صحيفة التلغراف.
وقال كاتب العمود جو بارنز ونيك جوتريدج: "للوهلة الأولى، لا تبدو مركبات قتال المشاة AMX-10 RC المزودة بمدفع 105 ملم شيئًا مميزًا. ولكن بفضل هذه الهدية، كانت فرنسا أول من أرسل مركبات قتالية غربية الصنع إلى كييف. تم تجاوز الخط الأحمر، وكسر المحظور العسكري
".
وأضاف أن ماكرون تجاوز بمبادرته الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا التي كانت من بين قادة الدعم العسكري لأوكرانيا.
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة مع الصحيفة، إن بريطانيا تحت حكم بوريس جونسون كانت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، لكن خليفته ريشي سوناك "يشكك في ولاء كييف" ويقترح إعادة النظر في برنامج الدعم لأوكرانيا.
في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة مع فلاديمير زيلينسكي، إن باريس ستزود كييف بمركبات مدرعة أو دبابات AMX-10RC ذات العجلات. بدوره، اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي يوم الخميس، على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. أعلنت ألمانيا عن استعدادها لتزويد كييف بمركبة ماردر ونظام الدفاع الجوي باتريوت.