https://sputnikarabic.ae/20230107/اعتقال-كرديين-اثنين-في-فرنسا-بعد-هجوم-على-القنصلية-التركية-1072020092.html
اعتقال كرديين اثنين في فرنسا بعد هجوم على القنصلية التركية
اعتقال كرديين اثنين في فرنسا بعد هجوم على القنصلية التركية
نقلت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم السبت، عن مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال شخصين كرديين في مدينة مرسيليا الفرنسية بعد أن ألقوا زجاجات حارقة على مبنى... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:13+0000
2023-01-07T14:13+0000
2023-01-07T14:13+0000
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103917/49/1039174919_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_4bb8801861f0ead962f01758a0ea5f00.jpg
سبوتنيك. وبحسب المصدر ذاته، لم يكن المعتقلان على قائمة المطلوبين، لكنهما اعترفا بأنهما كرديان، وقد تم احتجازهما، بينما لا يزال اثنان آخران مطلقي السراح، وتجري حاليا تحقيقات حول الحادث.في وقت سابق من اليوم، تجمع نحو 1500 شخص في مظاهرة سلمية في باريس لتأبين ثلاثة أكراد قتلوا بالرصاص في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فضلا عن ثلاثة نشطاء قتلوا في يناير/ كانون الثاني 2013.وحمل ممثلو الجالية الكردية صورا للقتلى ورددوا شعارات تنادي بتحقيق عادل في الحادثين اللذين تصنفهما تركيا كعملين إرهابيين.ووقع هجوم بالرصاص في 23 ديسمبر الماضي بالقرب من مركز ثقافي كردي يقع في العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد.وتم اعتقال مطلق النار الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما واعترف بأنه هاجم المجتمع الكردي بدافع الكراهية العنصرية، ودفع الحادث عشرات الأكراد المقيمين في باريس إلى النزول إلى الشوارع، وتصاعدت المسيرة إلى اشتباكات وأسفرت عن إصابة 30 ضابط شرطة.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103917/49/1039174919_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d3074177a4a34b860ae347bd466942a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
اعتقال كرديين اثنين في فرنسا بعد هجوم على القنصلية التركية
تابعنا عبر
نقلت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم السبت، عن مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال شخصين كرديين في مدينة مرسيليا الفرنسية بعد أن ألقوا زجاجات حارقة على مبنى القنصلية العامة التركية.
سبوتنيك. وبحسب المصدر ذاته، لم يكن المعتقلان على قائمة المطلوبين، لكنهما اعترفا بأنهما كرديان، وقد تم احتجازهما، بينما لا يزال اثنان آخران مطلقي السراح، وتجري حاليا تحقيقات حول الحادث.
في وقت سابق من اليوم، تجمع نحو 1500 شخص في مظاهرة سلمية في باريس لتأبين ثلاثة أكراد قتلوا بالرصاص في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فضلا عن ثلاثة نشطاء قتلوا في يناير/ كانون الثاني 2013.
وحمل ممثلو الجالية الكردية صورا للقتلى ورددوا شعارات تنادي بتحقيق عادل في الحادثين اللذين تصنفهما تركيا كعملين إرهابيين.
ووقع هجوم بالرصاص في 23 ديسمبر الماضي بالقرب من مركز ثقافي كردي يقع في العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد.
وتم اعتقال مطلق النار الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما واعترف بأنه هاجم المجتمع الكردي
بدافع الكراهية العنصرية، ودفع الحادث عشرات الأكراد المقيمين في باريس إلى النزول إلى الشوارع، وتصاعدت المسيرة إلى اشتباكات وأسفرت عن إصابة 30 ضابط شرطة.