https://sputnikarabic.ae/20230107/اعتقال-كرديين-اثنين-في-فرنسا-بعد-هجوم-على-القنصلية-التركية-1072020092.html

اعتقال كرديين اثنين في فرنسا بعد هجوم على القنصلية التركية

اعتقال كرديين اثنين في فرنسا بعد هجوم على القنصلية التركية

نقلت قناة "بي إف إم تي في"، اليوم السبت، عن مصدر في الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال شخصين كرديين في مدينة مرسيليا الفرنسية بعد أن ألقوا زجاجات حارقة على مبنى... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T14:13+0000

2023-01-07T14:13+0000

2023-01-07T14:13+0000

أخبار العالم الآن

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103917/49/1039174919_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_4bb8801861f0ead962f01758a0ea5f00.jpg

سبوتنيك. وبحسب المصدر ذاته، لم يكن المعتقلان على قائمة المطلوبين، لكنهما اعترفا بأنهما كرديان، وقد تم احتجازهما، بينما لا يزال اثنان آخران مطلقي السراح، وتجري حاليا تحقيقات حول الحادث.في وقت سابق من اليوم، تجمع نحو 1500 شخص في مظاهرة سلمية في باريس لتأبين ثلاثة أكراد قتلوا بالرصاص في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فضلا عن ثلاثة نشطاء قتلوا في يناير/ كانون الثاني 2013.وحمل ممثلو الجالية الكردية صورا للقتلى ورددوا شعارات تنادي بتحقيق عادل في الحادثين اللذين تصنفهما تركيا كعملين إرهابيين.ووقع هجوم بالرصاص في 23 ديسمبر الماضي بالقرب من مركز ثقافي كردي يقع في العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد.وتم اعتقال مطلق النار الفرنسي البالغ من العمر 69 عاما واعترف بأنه هاجم المجتمع الكردي بدافع الكراهية العنصرية، ودفع الحادث عشرات الأكراد المقيمين في باريس إلى النزول إلى الشوارع، وتصاعدت المسيرة إلى اشتباكات وأسفرت عن إصابة 30 ضابط شرطة.

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا