عربي
https://sputnikarabic.ae/20230107/البحرية-الروسية-تحصل-على-الغواصة-الأولى-مع-تسيركون-في-عام-2026-1072006084.html
البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026
البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026
ستكون أول غواصة حاملة لنظام الصواريخ تسيركون هي الغواصة النووية بيرم من مشروع "ياسن-إم". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:44+0000
2023-01-07T07:44+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977002_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_536139f3c5c9ad53120a5ea491e11dd3.jpg
وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لوسائل إعلام روسية: "من المقرر تسليم غواصة بيرم مع تسيركون في عام 2026. في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025، سيتم اختبار الغواصة. الوكالة ليس لديها تأكيد رسمي لهذه المعلومات.في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، أجرت الغواصة النووية سيفيرودفينسك، الغواصة الرائدة في مشروع بوري، لأول مرة تجارب إطلاق صواريخ تسيركون من المواقع السطحية وتحت الماء.الغواصة "بيرم" هي الغواصة السادسة من فئة بوري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101897/70/1018977002_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7b197c2f6893dcf7b290872e2b12de65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026

07:44 GMT 07.01.2023
© Press-service of JSC "PO "Sevmas" الغواصة النووية مشروع 955 بوريي "يوري دولغوروكي" خلال مهمة في صيف 2009.
الغواصة النووية مشروع 955 بوريي يوري دولغوروكي خلال مهمة في صيف 2009. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Press-service of JSC "PO "Sevmas"
تابعنا عبرTelegram
ستكون أول غواصة حاملة لنظام الصواريخ تسيركون هي الغواصة النووية بيرم من مشروع "ياسن-إم".
وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لوسائل إعلام روسية: "من المقرر تسليم غواصة بيرم مع تسيركون في عام 2026. في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025، سيتم اختبار الغواصة. الوكالة ليس لديها تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، أجرت الغواصة النووية سيفيرودفينسك، الغواصة الرائدة في مشروع بوري، لأول مرة تجارب إطلاق صواريخ تسيركون من المواقع السطحية وتحت الماء.
الغواصة "بيرم" هي الغواصة السادسة من فئة بوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала