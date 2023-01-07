https://sputnikarabic.ae/20230107/البحرية-الروسية-تحصل-على-الغواصة-الأولى-مع-تسيركون-في-عام-2026-1072006084.html
البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026
البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026
ستكون أول غواصة حاملة لنظام الصواريخ تسيركون هي الغواصة النووية بيرم من مشروع "ياسن-إم". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:44+0000
2023-01-07T07:44+0000
2023-01-07T07:44+0000
رصد عسكري
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وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لوسائل إعلام روسية: "من المقرر تسليم غواصة بيرم مع تسيركون في عام 2026. في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025، سيتم اختبار الغواصة. الوكالة ليس لديها تأكيد رسمي لهذه المعلومات.في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، أجرت الغواصة النووية سيفيرودفينسك، الغواصة الرائدة في مشروع بوري، لأول مرة تجارب إطلاق صواريخ تسيركون من المواقع السطحية وتحت الماء.الغواصة "بيرم" هي الغواصة السادسة من فئة بوري.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البحرية الروسية تحصل على الغواصة الأولى مع تسيركون في عام 2026
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ستكون أول غواصة حاملة لنظام الصواريخ تسيركون هي الغواصة النووية بيرم من مشروع "ياسن-إم".
وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لوسائل إعلام روسية: "من المقرر تسليم غواصة بيرم مع تسيركون في عام 2026. في نهاية عام 2024 أو بداية عام 2025، سيتم اختبار الغواصة. الوكالة ليس لديها تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، أجرت الغواصة النووية سيفيرودفينسك، الغواصة الرائدة في مشروع بوري، لأول مرة تجارب إطلاق صواريخ تسيركون من المواقع السطحية وتحت الماء.
الغواصة "بيرم" هي الغواصة السادسة من فئة بوري.