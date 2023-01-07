https://sputnikarabic.ae/20230107/البحرية-السعودية-تختتم-مناورات-تصدي-5-فيديو-1072010439.html
البحرية السعودية تختتم مناورات "تصدي 5"... فيديو
البحرية السعودية تختتم مناورات "تصدي 5"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، انتهاء مناورات التمرين البحري المشترك "تصدي 5"، الذي استمر لمدة 5 أيام في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل شرقي البلاد. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:04+0000
2023-01-07T10:04+0000
2023-01-07T10:04+0000
السعودية
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وذكرت الدفاع السعودية أن المناورات نفذتها القوات البحرية بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية.وأوضحت أن التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات.وأكدت أن ذلك بغرض تحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
البحرية السعودية تختتم مناورات "تصدي 5"... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، انتهاء مناورات التمرين البحري المشترك "تصدي 5"، الذي استمر لمدة 5 أيام في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية في الجبيل شرقي البلاد.
وذكرت الدفاع السعودية
أن المناورات نفذتها القوات البحرية بمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية.
وأشارت إلى أن التمرين تضمن عددا من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيّرة والطائرات بدون طيار.
وأوضحت أن التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات.
وأكدت أن ذلك بغرض تحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج.