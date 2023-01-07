https://sputnikarabic.ae/20230107/الحكومة-الإماراتية-تعلن-استهداف-رفع-نسبة-التوطين-إلى-4-داخل-مؤسسات-الدولة-خلال-2023--1072007981.html
الحكومة الإماراتية تعلن استهداف رفع نسبة التوطين إلى 4% داخل مؤسسات الدولة خلال 2023
الحكومة الإماراتية تعلن استهداف رفع نسبة التوطين إلى 4% داخل مؤسسات الدولة خلال 2023
شددت وزارة الموارد البشرية الإماراتية على ضرورة تحقيق المستهدف في برنامج توطين الوظائف، والذي يستهدف 4% خلال العام الجاري 2023. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T09:04+0000
2023-01-07T09:04+0000
2023-01-07T09:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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ووفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، فقد دعت وزارة الموارد البشرية الإماراتية "المنشآت المستهدفة بقرار التوطين إلى العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023".وكشفت الوزارة إلى أنها طبقت نظام الجزاءات المالية "بحق الشركات الخاصة، جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022"، لافتة إلى أن تلك الجزاءات بلغت "72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه"، وهو ما يعني "6000 درهم عن كل شهر من أشهر العام الماضي 2022".يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية تقدم دعما وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.طالع أيضا: وزير خارجية الإمارات يوجه رسالة حول "التوطين"
https://sputnikarabic.ae/20190929/حكومة-الإمارات-تصدر-10-قرارات-لدعم-ملف-التوطين-في-قطاعات-الدولة-1043010526.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الحكومة الإماراتية تعلن استهداف رفع نسبة التوطين إلى 4% داخل مؤسسات الدولة خلال 2023
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شددت وزارة الموارد البشرية الإماراتية على ضرورة تحقيق المستهدف في برنامج توطين الوظائف، والذي يستهدف 4% خلال العام الجاري 2023.
ووفقا لما نشره
موقع الإمارات اليوم، فقد دعت وزارة الموارد البشرية الإماراتية "المنشآت المستهدفة بقرار التوطين إلى العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام 2023".
29 سبتمبر 2019, 10:10 GMT
وكشفت الوزارة إلى أنها طبقت نظام الجزاءات المالية "بحق الشركات الخاصة
، جراء عدم التزامها تحقيق مستهدفات التوطين عن العام 2022"، لافتة إلى أن تلك الجزاءات بلغت "72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه"، وهو ما يعني "6000 درهم عن كل شهر من أشهر العام الماضي 2022".
وأشارت إلى أن قرار الحكومة الإماراتية يقضي بـ "رفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر، اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026".
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية تقدم دعما وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين.