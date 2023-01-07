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https://sputnikarabic.ae/20230107/الحكومة-البريطانية-تعقد-اجتماع-أزمة-لحل-مشاكل-القطاع-الصحي-المتعثر-1072022243.html
الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة لحل مشاكل القطاع الصحي المتعثر
الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة لحل مشاكل القطاع الصحي المتعثر
عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية، اليوم السبت، لإجراء محادثات حول إنهاء أزمة الرعاية... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:54+0000
2023-01-07T14:54+0000
بريطانيا
الصحة
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وقالت الحكومة إنها "تجمع أفضل العقول من المستشفيات من قطاعي الصحة والرعاية للمساعدة في مشاركة المعلومات والحلول العملية، بحسب "أسوشيتدبرس".ويواجه النظام الصحي في بريطانيا ضغوطا متزايدة، تتضمن زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة الجائحة ووجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى بعد عامين من الإغلاق، ونقص العاملين جراء الإنهاك الوبائي ونضوب العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.ويشغل آلاف الأسرة في المستشفيات حاليا، أشخاص مؤهلون للخروج، ولكن ليس لديهم مكانا يذهبون إليه بسبب ندرة الأماكن المخصصة للرعاية طويلة الأجل.وتظهر الأرقام الرسمية أن ثلث المرضى فقط المؤهلين للخروج من مستشفى في إنجلترا، غادروا بالفعل الأسبوع الماضي.وتسبب هذا في توقف سيارات الإسعاف خارج المستشفيات مع المرضى الذين لا يمكن قبولهم، وفي المقابل ينتظر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية طارئة لساعات لحين وصول سيارات الإسعاف.ويقول قادة القطاع الصحي إن التأخيرات تسببت على الأرجح في وفاة المئات.علاوة على ذلك، تركت أزمة نفقات المعيشة التي تفاقمت جراء ارتفاع فواتير الطعام والطاقة، بعض العاملين في القطاع الصحي يكافحون لتغطية تكاليف المعيشة.نظمت الممرضات وطواقم الإسعاف إضرابات، كجزء من أكبر موجة من الإضرابات في البلاد منذ عقود.
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بريطانيا, الصحة
بريطانيا, الصحة

الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة لحل مشاكل القطاع الصحي المتعثر

14:54 GMT 07.01.2023
© AFP 2022 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / JONATHAN BRADY
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عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية، اليوم السبت، لإجراء محادثات حول إنهاء أزمة الرعاية الصحية التي شهدت آلاف المرضى العالقين خارج المستشفيات المكدسة.
وقالت الحكومة إنها "تجمع أفضل العقول من المستشفيات من قطاعي الصحة والرعاية للمساعدة في مشاركة المعلومات والحلول العملية، بحسب "أسوشيتدبرس".
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ويواجه النظام الصحي في بريطانيا ضغوطا متزايدة، تتضمن زيادة الطلب على الرعاية بعد تخفيف قيود مكافحة الجائحة ووجود طفرة في الإنفلونزا والفيروسات الشتوية الأخرى بعد عامين من الإغلاق، ونقص العاملين جراء الإنهاك الوبائي ونضوب العمالة الأوروبية في بريطانيا عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
ويشغل آلاف الأسرة في المستشفيات حاليا، أشخاص مؤهلون للخروج، ولكن ليس لديهم مكانا يذهبون إليه بسبب ندرة الأماكن المخصصة للرعاية طويلة الأجل.
وتظهر الأرقام الرسمية أن ثلث المرضى فقط المؤهلين للخروج من مستشفى في إنجلترا، غادروا بالفعل الأسبوع الماضي.
وتسبب هذا في توقف سيارات الإسعاف خارج المستشفيات مع المرضى الذين لا يمكن قبولهم، وفي المقابل ينتظر الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية طارئة لساعات لحين وصول سيارات الإسعاف.
ويقول قادة القطاع الصحي إن التأخيرات تسببت على الأرجح في وفاة المئات.
علاوة على ذلك، تركت أزمة نفقات المعيشة التي تفاقمت جراء ارتفاع فواتير الطعام والطاقة، بعض العاملين في القطاع الصحي يكافحون لتغطية تكاليف المعيشة.
نظمت الممرضات وطواقم الإسعاف إضرابات، كجزء من أكبر موجة من الإضرابات في البلاد منذ عقود.
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