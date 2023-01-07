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https://sputnikarabic.ae/20230107/الحكومة-العراقية-تعلن-إعادة-فتح-المنطقة-الخضراء-ببغداد-صباح-الأحد-1072031876.html
الحكومة العراقية تعلن إعادة فتح المنطقة الخضراء ببغداد صباح الأحد
الحكومة العراقية تعلن إعادة فتح المنطقة الخضراء ببغداد صباح الأحد
أعلنت الحكومة العراقية أنها ستعيد فتح طرق وأنفاق في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد اعتبارا من صباح يوم غد الأحد لتخفيف الزخم المروري والازدحام. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T21:28+0000
2023-01-07T21:33+0000
أخبار العراق اليوم
المنطقة الخضراء في بغداد
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جاء هذا في تصريحات لعضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم الزبيدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الزبيدي إنه: "تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء و4 أنفاق عنكبوتية استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تطبيقا لما ورد بالبرنامج الحكومي".وأوضح أن العمل بالخطة سوف يبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الأحد.وأشار المسؤول العراقي إلى أنه سيسمح للسيارات الصغيرة فقط بالمرور حتى الساعة السابعة مساء يوميا وأنه لن يسمح بمرور "سيارات الحمل".وأكد الزبيدي أن الطرق ستكون مفتوحة ذهابا وإيابا وأنه "لن تكون هناك حاجة للباجات".
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أخبار العراق اليوم, المنطقة الخضراء في بغداد
أخبار العراق اليوم, المنطقة الخضراء في بغداد

الحكومة العراقية تعلن إعادة فتح المنطقة الخضراء ببغداد صباح الأحد

21:28 GMT 07.01.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 07.01.2023)
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أعلنت الحكومة العراقية أنها ستعيد فتح طرق وأنفاق في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد اعتبارا من صباح يوم غد الأحد لتخفيف الزخم المروري والازدحام.
جاء هذا في تصريحات لعضو المتابعة في مكتب رئيس الوزراء اللواء جاسم الزبيدي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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13:59 GMT
وقال الزبيدي إنه: "تم توجيه الجهد الهندسي بفتح عدة طرق في المنطقة الخضراء و4 أنفاق عنكبوتية استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تطبيقا لما ورد بالبرنامج الحكومي".
وأوضح أن العمل بالخطة سوف يبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الأحد.
وأشار المسؤول العراقي إلى أنه سيسمح للسيارات الصغيرة فقط بالمرور حتى الساعة السابعة مساء يوميا وأنه لن يسمح بمرور "سيارات الحمل".
وأكد الزبيدي أن الطرق ستكون مفتوحة ذهابا وإيابا وأنه "لن تكون هناك حاجة للباجات".
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