https://sputnikarabic.ae/20230107/الصفدي-وبلينكين-يؤكدان-استمرار-الجهود-لإطلاق-مفاوضات-جادة-لحل-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1072006434.html

الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير للأقصى. 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T08:00+0000

2023-01-07T08:00+0000

2023-01-07T08:00+0000

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أخبار الأردن

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وخلال الاتصال الهاتفي بينهما أكد الصفدي لبلينكين ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس". وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين. وأشار الصفدي إلى مركزية الدور الأمريكي القيادي من أجل إيقاف الإجراءات الأحادي التي من شأنها تقويض حل الدولتين. وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل.

https://sputnikarabic.ae/20230106/أعضاء-مجلس-الأمن-يشددون-على-الحفاظ-على-الوضع-القائم-في-حرم-المسجد-الأقصى-بالقدس-1071977074.html

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