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https://sputnikarabic.ae/20230107/الصفدي-وبلينكين-يؤكدان-استمرار-الجهود-لإطلاق-مفاوضات-جادة-لحل-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1072006434.html
الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير للأقصى. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:00+0000
2023-01-07T08:00+0000
العالم العربي
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وخلال الاتصال الهاتفي بينهما أكد الصفدي لبلينكين ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس". وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين. وأشار الصفدي إلى مركزية الدور الأمريكي القيادي من أجل إيقاف الإجراءات الأحادي التي من شأنها تقويض حل الدولتين. وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل.
https://sputnikarabic.ae/20230106/أعضاء-مجلس-الأمن-يشددون-على-الحفاظ-على-الوضع-القائم-في-حرم-المسجد-الأقصى-بالقدس-1071977074.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن

الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

08:00 GMT 07.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير للأقصى.
وخلال الاتصال الهاتفي بينهما أكد الصفدي لبلينكين ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".
وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
أعضاء مجلس الأمن يشددون على الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى بالقدس
أمس, 03:01 GMT
وأشار الصفدي إلى مركزية الدور الأمريكي القيادي من أجل إيقاف الإجراءات الأحادي التي من شأنها تقويض حل الدولتين.
وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل.
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