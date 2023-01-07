https://sputnikarabic.ae/20230107/الصفدي-وبلينكين-يؤكدان-استمرار-الجهود-لإطلاق-مفاوضات-جادة-لحل-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1072006434.html
الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير للأقصى. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T08:00+0000
2023-01-07T08:00+0000
2023-01-07T08:00+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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وخلال الاتصال الهاتفي بينهما أكد الصفدي لبلينكين ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس". وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين. وأشار الصفدي إلى مركزية الدور الأمريكي القيادي من أجل إيقاف الإجراءات الأحادي التي من شأنها تقويض حل الدولتين. وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل.
https://sputnikarabic.ae/20230106/أعضاء-مجلس-الأمن-يشددون-على-الحفاظ-على-الوضع-القائم-في-حرم-المسجد-الأقصى-بالقدس-1071977074.html
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
الصفدي وبلينكين يؤكدان استمرار الجهود لإطلاق مفاوضات جادة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اتمار بن غفير للأقصى.
وخلال الاتصال الهاتفي بينهما أكد الصفدي لبلينكين ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على "الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".
وشدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين.
وأشار الصفدي إلى مركزية الدور الأمريكي القيادي من أجل إيقاف الإجراءات الأحادي التي من شأنها تقويض حل الدولتين.
وأكد وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل.