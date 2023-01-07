https://sputnikarabic.ae/20230107/العثور-على-جهاز-تتبع-صيني-في-سيارة-حكومية-بريطانية--1072018217.html
العثور على جهاز تتبع صيني في سيارة حكومية بريطانية
العثور على جهاز تتبع صيني في سيارة حكومية بريطانية
تم العثور على جهاز مخفي ينقل معلومات حول موقعه، في سيارة يستخدمها أعضاء في مجلس الوزراء البريطاني ودبلوماسيون رفيعو المستوى، وتعتقد وكالات المخابرات البريطانية... 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T13:15+0000
2023-01-07T13:15+0000
2023-01-07T13:15+0000
بريطانيا
العالم
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ونقلت وكالة أنباء (inews) عن مصادراستخبارية بريطانية، أنه تم وضع جهاز تحديد الموقع الجغرافي "داخل جزء مغلق" مستورد من مورد في الصين. إنه عبارة عن بطاقة SIM قادرة على نقل بيانات حول موقع السيارة.بطاقات SIM التي تنقل بيانات تحديد الموقع الجغرافي) تجعل من الممكن دراسة الحكومة لأشهر وسنوات، وتسجيل الحركات باستمرار. يمكن القيام بذلك ببطء وبشكل منهجي على مدى فترة طويلة جدًا. وبحسب المنشور، فإن الاكتشاف "يثير مخاوف جدية بشأن الأمن القومي" على خلفية تصريحات كبار السياسيين حول "تهديد منهجي" يُزعم أنه صادر عن المخابرات الصينية.وتعتقد مصادر في المخابرات البريطانية أن اكتشاف مثل هذه الأجهزة يشير إلى "نهج الصين الواسع للتنصت في الغرب، وليس استهدافًا محددًا للسيارات الوزارية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
العثور على جهاز تتبع صيني في سيارة حكومية بريطانية
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تم العثور على جهاز مخفي ينقل معلومات حول موقعه، في سيارة يستخدمها أعضاء في مجلس الوزراء البريطاني ودبلوماسيون رفيعو المستوى، وتعتقد وكالات المخابرات البريطانية أن المخابرات الصينية قد تكون وراء ذلك.
ونقلت وكالة أنباء (inews) عن مصادراستخبارية بريطانية، أنه تم وضع جهاز تحديد الموقع الجغرافي "داخل جزء مغلق" مستورد من مورد في الصين. إنه عبارة عن بطاقة SIM قادرة على نقل بيانات حول موقع السيارة.
بطاقات SIM التي تنقل بيانات تحديد الموقع الجغرافي) تجعل من الممكن دراسة الحكومة لأشهر وسنوات، وتسجيل الحركات باستمرار. يمكن القيام بذلك ببطء وبشكل منهجي على مدى فترة طويلة جدًا.
وبحسب المنشور، فإن الاكتشاف "يثير مخاوف جدية بشأن الأمن القومي" على خلفية تصريحات كبار السياسيين حول "تهديد منهجي" يُزعم أنه صادر عن المخابرات الصينية.
وتعتقد مصادر في المخابرات البريطانية أن اكتشاف مثل هذه الأجهزة يشير إلى "نهج الصين الواسع للتنصت في الغرب، وليس استهدافًا محددًا للسيارات الوزارية".