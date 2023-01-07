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https://sputnikarabic.ae/20230107/العلم-يثبت-دور-الشعور-بالرضا-في-تحول-حياة-الإنسان-1072012578.html
العلم يثبت دور الشعور بالرضا في تحول حياة الإنسان
العلم يثبت دور الشعور بالرضا في تحول حياة الإنسان
كشف باحثون في علم النفس عن الدور الذي تلعبه مشاعر الرضا والامتنان على تحول حياة الإنسان إلى السعادة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T11:03+0000
2023-01-07T11:03+0000
مجتمع
علوم
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ونقل موقع "verywellmind" عن الباحثين أن لمشاعر الامتنان والرضا تأثيرا إيجابيا على الصحة البدنية فضلا عن تأثيرها على صحتنا النفسية، حيث يزيد الرضا من احترام الذات ويعزز المشاعر الإيجابية ويجعلنا أكثر تفاؤلا.وأوضحت الدراسات أن الرضا يعمل على تنشيط الناقلات العصبية مثل الدوبامين، الذي يرتبط بمشاعر السعادة والمتعة، والسيروتونين الذي ينظم مزاجنا، كذلك يعزز إفراز الدماغ للأوكسيتوسين، وهو هرمون يثير مشاعر مثل الثقة والكرم.جاء من بين الدراسات التي تطرقت إلى ذلك الموضوع دراسة أجراها اثنان من علماء النفس، وهما الدكتور روبرت أ. إيمونز من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، والدكتور مايكل إي ماكولو من جامعة ميامي.أثبتت تلك الدراسة أن أولئك الذين دونوا أشساء يمتنون لأجلها جاؤوا أكثر تفاؤلا وشعروا بتحسن في حياتهم، بل أنهم مارسوا أيضا تمارين رياضية أكثر من أولئك الذين ركزوا على مصادر الإزعاج.ووجدت دراسة أجريت على الأزواج الذين قضوا وقتا للتعبير عن الامتنان لشريكهم لم يشعروا فقط بمزيد من الإيجابية تجاه الشخص الآخر، بل شعروا أيضاً براحة أكبر في التعبير عن مخاوفهم بشأن علاقتهم.وعلى صعيد العمل، ثبت أن مجرد كلمة "شكرا" التي قد يقولها المديرون لمرؤوسيهم أشعلت حماس الموظفين ورفعت إنتاجيتهم بشكل واضح.وخلص الباحثون إلى تشجيع الناس على تخصيص وقت يومي لممارسة الامتنان، والحفاظ على تلك العادة حتى خلال أيام العمل المزدحمة وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، هناك طرق قابلة للتنفيذ لممارسة الامتنان وإضافته إلى جدولك اليومي.
https://sputnikarabic.ae/20220807/دراسة-تكشف-عن-رغبة-لدى-البشر-لا-يمكن-التخلص-منها-ولا-تضمن-السعادة-لهم-1066105316.html
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علوم
علوم

العلم يثبت دور الشعور بالرضا في تحول حياة الإنسان

11:03 GMT 07.01.2023
© Fotolia / Drubig-photoالسعادة
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
© Fotolia / Drubig-photo
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كشف باحثون في علم النفس عن الدور الذي تلعبه مشاعر الرضا والامتنان على تحول حياة الإنسان إلى السعادة.
ونقل موقع "verywellmind" عن الباحثين أن لمشاعر الامتنان والرضا تأثيرا إيجابيا على الصحة البدنية فضلا عن تأثيرها على صحتنا النفسية، حيث يزيد الرضا من احترام الذات ويعزز المشاعر الإيجابية ويجعلنا أكثر تفاؤلا.
وأوضحت الدراسات أن الرضا يعمل على تنشيط الناقلات العصبية مثل الدوبامين، الذي يرتبط بمشاعر السعادة والمتعة، والسيروتونين الذي ينظم مزاجنا، كذلك يعزز إفراز الدماغ للأوكسيتوسين، وهو هرمون يثير مشاعر مثل الثقة والكرم.
جاء من بين الدراسات التي تطرقت إلى ذلك الموضوع دراسة أجراها اثنان من علماء النفس، وهما الدكتور روبرت أ. إيمونز من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، والدكتور مايكل إي ماكولو من جامعة ميامي.
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
مجتمع
دراسة تكشف عن رغبة لدى البشر لا يمكن التخلص منها ولا تضمن السعادة لهم
7 أغسطس 2022, 12:00 GMT
أثبتت تلك الدراسة أن أولئك الذين دونوا أشساء يمتنون لأجلها جاؤوا أكثر تفاؤلا وشعروا بتحسن في حياتهم، بل أنهم مارسوا أيضا تمارين رياضية أكثر من أولئك الذين ركزوا على مصادر الإزعاج.
ووجدت دراسة أجريت على الأزواج الذين قضوا وقتا للتعبير عن الامتنان لشريكهم لم يشعروا فقط بمزيد من الإيجابية تجاه الشخص الآخر، بل شعروا أيضاً براحة أكبر في التعبير عن مخاوفهم بشأن علاقتهم.
وعلى صعيد العمل، ثبت أن مجرد كلمة "شكرا" التي قد يقولها المديرون لمرؤوسيهم أشعلت حماس الموظفين ورفعت إنتاجيتهم بشكل واضح.
وخلص الباحثون إلى تشجيع الناس على تخصيص وقت يومي لممارسة الامتنان، والحفاظ على تلك العادة حتى خلال أيام العمل المزدحمة وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، هناك طرق قابلة للتنفيذ لممارسة الامتنان وإضافته إلى جدولك اليومي.
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